ŠOK U FORMULI 1: Puca ljubav Mercedesa i Hamiltona, za sve je kriv poraz

Kako se približava početak sezone u Formuli 1, koja starta vikendom u Bahreinu od 18-og do 20-og ožujka, sve su jače glasine kako bi Lewis Hamilton zaista mogao prekinuti suradnju s Mercedesom u zadnjoj godini ugovora.

Lewis je daleko najplaćeniji vozač Formule 1, a na potpisivanje ugovora kojim je produljio suradnju s Mercedesom na dvije godine čekalo se dosta dugo, a sam Hamilton imao je tada i neke svoje zahtjeve.

Mercedes je ispunio sve prvakove “mušice”, ali izgleda kako je gubitak osmog naslova jako pogodio Hamiltona, pogotovo što on sigurno smatra kako potez Masija u zadnjem krugu u Abu Dhabiju nije legalan, no presudu FIA-e ćemo saznati par dana prije početka nove sezone.

Dates are locked in for pre-season running in Barcelona and Sakhir #F1 #F1Testing pic.twitter.com/3pWbUfo7BT

Spremaju tužbu

Hamilton je izjavio kako se neće vratiti u F1 dok se ne donese krajnji sud oko Verstappenova naslova, ali sigurno Lewis zamjera i Mercedesu i Wolfu što mu gume nisu bile zamijenjene kada je izašao safety car.

Kako bilo zadnji krug Abu Dhabija je već povijest, ali Hamilton jednostavno već mjesecima ne opovrgava glasine kako će se povući uslijed razočaranja gubitkom naslova, no to bi ga moglo skupo stajati.

Naime, Mercedes u slučaju povlačenja Hamiltona tužiti svojeg vozača, pošto u ugovoru ne postoji klauzula njegovog povlačenja, a time bi Mercedes, koji uopće nije razmišljao o takvoj mogućnosti, ostao samo na novajliji u njihovim redovima Georgeu Russellu.

Jednako tako špekulira se i o mogućem povlačenju Mercedesa iz F1 zbog trenutne situacije oko Lewisa Hamiltona.

If the @FIA breaks their agreement with @MercedesAMGF1 and @LewisHamilton I fear we may have seen #SirLewisHamilton for the last time in a #F1 car & this may ultimately lead to the withdrawal of Mercedes from Formula One@Ben_Sulayem do not underestimate the damage of the #F1fix https://t.co/tFqX05rxmc









— Racing is life everything else is just waiting (@Chicagoguy775) January 27, 2022