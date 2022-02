ŠOK U DUBAIJU, ĐOKOVIĆ MORA KUĆI: Veliki udarac za Srbina: Ponizili su me kao nikad

Autor: P.V.

Iznenađujuće vijesti iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Novak Đoković je ispao s turnira u Dubaiju.

Naime, srpski tenisač je u susretu s Čehom Jirijem Veselym, koji je ranije izbacio Marina Čilića, senzacionalno poražen sa 6:4, 7:6 (4) i tako ostao bez svjetskog broja jedan nakon što je na toj poziciji bio 361 tjedan.

Đokovića je na tronu zamijenio Rus Daniil Medvjedev, koji točno u ponoć igra četvrtfinale turnira u Acapulcu protiv Japanca Yoshihita Nishioke.

Đoković je prvi na svijetu bio od 26. ožujka 2015. godine do danas, dakle gotovo punih sedam godina, a prije njega nikad nitko nije toliko dugo bio na samom vrhu svjetskoga tenisa.

Šok za Novaka

Uoči susreta sa Veselym Đoković je u Dubaiju dao i intervju za SportKlub u kojem je otkrio zašto je BBC-ju dao prvi intervju nakon događaja u Australiji. Srpski je tenisač još jednom progovorio i o cijeloj drami uoči Australian Opena.

“Ne mogu iz sjećanja izbrisati ono što se dogodilo. Toliko je sve još svježe. Bilo je i drugih stvari koje su me uzdrmale i koje ne mogu zaboraviti, a kamoli ovako nešto. To je stvarno bio presedan u svakom smislu. Mogu prihvatiti da je to kako je i nastaviti dalje. Ono što od mene sigurno nećete čuti ili vidjeti jest da bježim od odgovornosti i želje da odgovorim na neko pitanje. Ne krijem ništa niti bježim od nekoga. Tu sam, pozvao sam BBC koji nije uvijek bio prijateljski nastrojen prema meni. Došli su u Beograd i hvala im na tome. Skoro sat i pol smo pričali, a oni su objavili samo pola sata intervjua”, rekao je Đoković pa dodao:

“Da sam pozvao nekog s kim imam dobar odnos, rekli bi da sam namjestio intervju da me ništa ne pitanju i da bježim od neugodnih situacija i nešto krijem. To je najveći razlog zašto sam ih zvao. Oni su me najbiše kritizirali i mogli su doći i pitati me što god požele.”

Đoković je još i ovo rekao.

"Za mene je sport uvijek bio iznad politike iako neki misle da sam politizirao cijelu ovu situaciju, da sam namjerno htio ući u zemlju i privući pažnju. Oni misle da sam više ušao u politiku nego u sport, ali baš je suprotno. Otišao sam jer sam sportaš i zato što je to mjesto gdje sam imao najbolje rezultate", rekao je Đoković pa dodao:









“O meni se stvorila jako ružna slika. Ponizili su me na svjetskom nivou. Zato je bitno da imam priliku uvijek nešto reći. Ako me netko želi nešto pitati, odgovorit ću, a svoje odgovore ću ponavljati jer nemam što za dodati osim onoga što sam rekao za BBC.”