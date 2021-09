ŠOK IZ BRAZILA: Legendarni Pele na intenzvnoj njezi, stanje se pogoršalo

Nakon što je prije dva tjedna otpušten iz bolnice u Sao Paulu, po mnogima najbolji igrač u povijesti Pele, ponovno je primljen na odjel intenzivne njege.

Podsjetimo, Pele je operirao tumor te je bio pušten na kućnu njegu, ali kako javlja brazilski ESPN došlo je do manjih komplikacija te je slavni Brazilac preventivno hospitaliziran.

Kako se doznaje Pele nije u životnoj opasnosti, ali doktori su odlučili da je bolje da boravi u bolnici nego kod kuće, nakon što je 4. rujna operirao tumor na debelom crijevu.

Pele has re-entered an intensive care unit at a hospital in Sao Paulo, ESPN Brasil reported on Friday.

