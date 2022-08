SNAŽAN HAJDUK POTREBA JE HRVATSKOG NOGOMETA: Mogao bi istinski ugroziti Dinamo ako bi se ovo poklopilo…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Hajduk ne smije očajavati, eliminacija protiv Villarreala i teoretski i praktički bila je očekivana. No, to je najmanji problem. Splitskom klubu preostaje borba na domaćim bojišnicama, lani je kup osvojen. Došlo se do nekog mira i cilj mora biti veći. Prvenstvo? Ali, kako ga osvojiti pokraj moćnog i sada još bogatijeg Dinama koji je već zaradio brdo, a zarađivati će i dalje u Ligi prvaka. A Hajduk neće zarađivati ništa.

S igračkim kadrom koji se od prošle sezone nije naročito popravio biti konkurencija moćnom Dinamu težak je, možda i nepremostiv zadatak. Za kojeg treba, opet isto, novaca i novaca. A Hajduk nema novca ni približno koliko Dinamo, okupan je ljubavlju navijača, a ti isti ga tjeraju na ambiciju. Koju je teško savladati.

Najgore je upravi kluba, zacijelo su i u utrobi poljudskog stadiona svjesni da će njihov uspjeh biti samo dostizanje i prestizanje Dinama. A to se u ovome trenutku čini kao nemoguć zadatak. Ili?





Bilo je grešaka na štetu Splita

Ili će Dinamo opterećen teškim i učestalim utakmicama u najjačem rangu europskog natjecanja početi pokazivati znakove iscrpljenosti što bi, kao, svjež i neopterećen Hajduk mogao početi koristiti? Uostalom, takve pojave u europskim nogometnim prvenstvima nisu rijetke. I u prošloj sezoni Dinamo je imao isti problem, morao je mijenjati trener sve dok Ante Čačić nije donio pomake. Koji se i danas osjećaju…

Ruku na srce, snažan Hajduk neophodan je hrvatskom nogometu ne samo zbog tradicije, nego i zbog ravnoteže nogometnog, ma i društvenog i političkog, sjevera i juga zemlje. Potez prije 25 godina kojim je reprezentacija izmještena s domaćinskih utakmica u Splitu jedan je od najgorih u režiji Saveza ikada. To je toliko očajan potez da ga se može smatrati kamenom temeljcom svih sukoba između centrale hrvatskog nogometa u Zagrebu i Splita kao neupitnog nogometnog centra, ravnopravnog Zagrebu.

Srećom, recentno vodstvo HNS-a ispravilo je tu grešku, između ostalog i zbog očajnog stanja stadiona u Zagrebu. Pa se tu došlo do neke ravnoteže, no ne smije reprezentacija i stalno igrati velike utakmice u Splitu. Jedna nepravda ne smije se ispravljati drugom nepravdom. No, to na potezu moraju biti oni, od vlade pa nadolje, koji bi se morali pobrinuti za dobar stadion u Zagrebu. Ali, to je neka druga priča…

Odlazak Hajduka u mediokritet bila je nepopravljiva šteta za hrvatski nogomet, a nemoć Hajduka u Savezu sramota je i samog Hajduka, ali i Saveza kojem nije stalo do ravnopravnosti.

Sve to izazivalo je bijes Hajdukovih navijača. Koji skoro dvadesetak godina ne mogu uživati u konkurentnom Hajduku. Starije generacije Hajdukovih navijača imaju jedan veliki nedostatak, za kojeg nisu krivci, Ona stara Torcida osamdesetih godina uživala je u velikom, europskom Hajduku. Ova danas gleda godinama momčad koja uopće nije konkurentna u hrvatskom prvenstvu, kamoli u nešto jačoj europskoj konkurenciji. Pa, tako sociolozi mogu tvrditi da neke devijacije ove skupine dolaze zbog frustracijs…

Pritom Hajduk je kao klub okružen tolikom vjernošću, pažnjom i ljubavlju, ne samo Torcide, već svih svojih navijača, a rezultati su takvi kakvi jesu. Upravo je nevjerojatno koliko su sve dosadašnje uprave morale biti nesposobne i manipulatorne da ne iskoriste takav navijački kapital i nepresušnu ljubav svojih pristalica. Baš kojeg imaju Liverpool, Union iz Berlina, Borussia iz Dortmunda, Benfica.









Slika tribina na utakmici protiv Villareala zorno potvrđuje takvo razmišljanje.