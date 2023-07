Snašla je ovog Varaždinca teška i mračna sudbina: Preživio logor, a onda se dogodila tragedija u Srbiji

Autor: Andrija Kačić Karlin

Bio je jedan od najvećih i najpoznatijih, ali i najsposobnijih sportskih djelatnika u svijetu sporta, svih vremena. Naš Varaždinac. Artur Takač rođen je u Varaždinu 9. lipnja 1918. godine, Bio je proslavljeni atletski reprezentativac, sportski djelatnik i član Međunarodnog olimpijskog odbora. I on je tema našeg feljtona…

Sportu i atletici privukao ga je varaždinski sportski djelatnik Dragan Grims. Bilo je to 1934. godine. Sa 16 godina igrao je nogomet u Hrvatskom športskom klubu Slavija iz Varaždina. Bio je omladinski prvak i jugoslavenski rekorder u atletici na 800 i 1500 metara. Godine 1935.

Takač je sudjelovao kao član atletske reprezentacije Jugoslavije u nadmetanju sa sveučilišnom reprezentacijom Velike Britanije. Te godine osvojio je omladinsko Tenisko prvenstvo Jugoslavije u igri parova. Potom, 1937. godine Artur Takač u Varaždinu zajedno s proslavljenim nogometnim vratarom i reprezentativcem Dragutinom Fridrichom osnovao klub za hokej na ledu u kojemu igra braniča i koji je 1940. godine osvojio naslov prvaka Hrvatske.





Uspon i tragedija na kraju

Nadalje, 1940. Takač dolazi u zagrebački HAŠK u kojemu je bio jedan od aktera tadašnjih uspjeha.

Po izbijanju travanjskog rata 1941. godine Artur Takač interniran je u logor u Italiji. Nakon kapitulacije Italije 1943. godine pobjegao je u Švicarsku gdje je kao ratni zarobljenik interniran u utvrdu pokraj Lozane. Tamo je bio natjecatelj i trener atletskog kluba. S ostalim ratnim zarobljenicima Takač je osnovao i igrao za Jugoslavenski nogometni klub.

U to vrijeme Olimpijski institut u Lozani organizirao je tečajeve za sportske instruktore u logorima za izbjegle ratne zarobljenike, a jedan je pohađao i Artur Takač. Bio je zapažen i kao pedagog pa je prihvaćen kao nastavnik i suradnik Međunarodnog ureda za sportsku pedagogiju i Olimpijskog instituta u Lozani.

Njegov talent i entuzijazam bili su zapaženi od direktora Instituta dr. Francisa Messera, koji ga je izabrao za svog pomoćnika. Tijekom 1944. godine Takač, Messer i drugi organizirali su mini olimpijske igre u kampu za zarobljenike porijeklom iz Jugoslavije, Amerike, Engleske, Grčke, Italije, Francuske i drugih zemalja.

Na proslavi pedesete godišnjice osnivanja Olimpijskih igara moderne ere koja je održana od 16. do 20. lipnja 1944. godine održan je Kongres sportske pedagogije i psihologije na kojemu je Takač podnio referat pod naslovom Pedagogija u atletskom treningu. Na atletskom natjecanju koje je organizirano tom prigodom Takač pobjeđuje u trkama na 400 i 1500 metara. Krajem kolovoza 1944, godine pobjegao je iz Švicarske u Francusku i pridružio se borcima pokreta otpora, a zatim se preko talijanskog Barija prebacio na Vis te ulazi u sastav jedinica Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije,









Poslije završetka Drugog svjetskog rata Takač organizira sportski život u Jugoslavenskoj armiji, sudjelovao je 1945, godine pri formiranju Fiskulturnog društva Partizan u Beogradu. Artur Takač je od 1946. do 1948. godine bio zapovjednik Škole za fizičku kulturu Jugoslavenske armije. U razdoblju od 1946. do 1969. godine bio je generalni tajnik te potpredsjednik i predsjednik Atletskog kluba Partizan. istovremeno je od 1946. do 1960. godine bio generalni sekretar Atletskog saveza Jugoslavije, a do 1969. godine i potpredsjednik.

Nakon rata 1948. godine Artur Takač je voditelj i savezni kapetan atletske reprezentacije Jugoslavije na Olimpijskim igrama u Londonu. Atletičar Ivan Gubijan je na navedenim igrama osvojio srebrnu medalju u bacanju kladiva. Važno je istaknuti i to da je naš legendarni maratonac i olimpijac Franjo Mihalić rado isticao Artura Takača kao najzaslužnijeg za njegovu veliku atletsku karijeru.

Nakon uspjeha s kandidiranjem Beograda za Europsko prvenstvo u atletici 1962. godine, Artur Takač postao je član Vijeća Međunarodne atletske federacije. Pa je 1964. godine postao tehnički direktor Međunarodnog olimpijskog odbora i član Organizacijskog odbora Olimpijskih igara u Meksiku 1968. godine. Bio je tehnički delegat i na Olimpijskim igre 1972. u Münchenu i 1976. u Montrealu.









Vodio je organizaciju Mediteranih igara 1979. u Splitu, a potom Zimskih olimpijskih igara 1984. u Sarajevu. Više godina bio je osobni savjetnik predsjednika MOO-a Juana Antonia Samarancha. Naposljetku 1998. Takač je objavio svoje memoare u knjizi ”60 olimpijskih godina“.

I na koncu konca, snašla ga je teška i mračna sudbina, Artur Takač nestao je 28. siječnja 2004. tijekom skijanja na Kopaoniku. Njegovo tijelo pronađeno je 17 godina kasnije u Čavovarskoj rijeci blizu sela Gumnište. Sahranjen je u Beogradu.