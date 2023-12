Odlazak legende: Preminuo usred utrke, pozlilo mu je i nije bilo spasa

Tužna vijest stiže s Floride gdje je preminuo Gil de Ferran. Riječ je pobjedniku prestižne utrke Indianapolis 500 iz 2003. godine. Iznenadna smrt nastupila je tijekom utrke u klubu Concourse u Opa-Locki na Floridi, a navodno je nastradao od posljedica srčanog udara u 57. godini života.

Prema riječima Tonyja Kanaana, kolege vozača, u trenutku tragedije De Ferran je bio u društvu sina Lukea na privatnoj stazi kada se iznenada zaustavio jer mu je pozlilo. Iako mu je brzo ukazana liječnička pomoć, nisu ga uspjeli spasiti.

“Užasno smo ožalošćeni tragičnom vijesti o smrti Gila de Ferrana. Naše misli i molitve su uz Angelu, Annu, Lukea i cijelu obitelj Ferran”, objavio je Roger Penske, vlasnik tima Penske s kojim je De Ferran pobijedio na utrci Indianapolis 500.

HRC is saddened to hear about the passing of Gil de Ferran.

He was a true icon and advocate for motorsports. Our condolences go out to his family during this time. pic.twitter.com/5J6StdCax3

— Honda Racing US (@HondaRacing_US) December 30, 2023