SMOGAO SNAGE ZA ŠALU: Zbog Covida amputirali mu noge, a on kaže: ‘Uzet ću one Pistoriusove’

Bivši branič Intera, a zatim TV komentator, Mauro Bellugi živio je život s nogometom, najprije kao nogometaš, a potom kao komentator u TV studijima. Ovog 70-godišnjeg bivšeg Nerazzurra, koji je u bolnici već dva mjeseca, nedavno je pogodila ishemija nakon koronavirusa, zbog čega je ostao bez nogu. Ali sa snagom i s osmijehom, Bellugi se već ima snage našaliti s tim: “Uzet ću one Pistoriusove“, piše Corriere della Sera.

Mauro Bellugi razgovarao je i za Radio 24 kojem je izjavio kako teče postoperativni proces.

“Desetak dana radim rehabilitaciju s fizioterapeutom. Tada moram odabrati mjesto gdje ću ići na rehabilitaciju. Postoji klinika u Budriou, gdje je bio i Zanardi. Sad ću početi prodavati Bellugi proteze. Odrezali su mi nogu kojom sam zabio Borussiji.”, našalio se još bivši talijanski reprezentativac.

Zatim je dodao za La Gazzetta dello Sport: „Prvo što mi je rekao kirurg je, želite li živjeti ili umrijeti? A ja sam odgovorio ‘učini što je potrebno’. Bio sam hospitaliziran 4. studenog, sutradan sam podvrgnut hitnoj operaciji: upala pluća koju je uzrokovao Covid, ali ne samo to. Noge su mi bile toliko crne da mi se nakon dodirivanja kože činilo kako se puše. Impresivna stvar, čak su se i liječnici bojali. Operacija? Bio sam rezigniran, ali i spreman: što mislite kada vam liječnik kaže ako ne operirate umrijet ćete, što bi učinili? “

Mauro Bellugi je bio opasan na terenu , čvrst branič koji je za reprezentaciju igrao iako je imao jednu kraću nogu.

“Rekli su, znam, da Bellugi ima kraću nogu, da je bilo ludo pustiti me da igram u reprezentaciji, taj se Bearzot … zaljubio u mene. Odgovorio sam na terenu. Nogomet je moj posao: nikad ga nisam izdao, nikada ga neću izdati. Bellugi je muškarac ”.

Prezentacija protiv Njemačke i Klausa Fischera karakterizira Bellugia kao igrača.

“Klaus Fischer mislio je kako će me zastraši udarajući me čim je mogao. Vidjeli ste kako je završilo: u letećem startu, raširio sam lakat, udario sam ga u lice, doktor je morao zašiti usnu koja mu je visjela preko brade, tamo na igralištu … Ne tražim borbu , ali ako me tražite, uvijek ćete me naći”, rekao je jednom Bellugi.