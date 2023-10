Smiješni su ti ‘znalci’ što napadaju Luku Modrića, njegov odgovor ih je ušutkao

Autor: Andrija Kačić Karlin

Čudni su, a nekad i smiješni ti španjolski novinari… Mislimo tu na način koliko su opsjednuti s Lukom Modrićem nakon što je prije nekoliko mjeseci u svojoj 38. godini potpisao još jedan ugovor s madridskim Realom. Njegove igre prate se kroz povećalo, broji se svaka izgubljena lopta, gleda mu se u svaki dodir. I najčešće kritizira. I još mu se gleda fizička sprema, kao star je i što će takav Realu.

Kao da bi Modrić potpisao ugovor s kraljevskim klubom da to trener Carlo Ancelotti nije tražio, uostalom prošao je sustavne liječničke preglede koji su potvrdili njegovo tjelesno, izgleda odlično, stanje.





I odigrao je svoju prvu cijelu utakmicu sad u Ligi prvaka, u gostima protiv Brage. Dosad je najčešće ulazio s klupe, a ako bi započeo utakmicu bio bi zamijenjen. I to su španjolski novinari uzimali Modriću za zlo, da ne nabrajamo dalje.

Luku napadaju, pa ga hvale

Protiv Brage u 2-1 pobjedi, trećoj od tri utakmice u skupini, Real je potvrdio dominaciju i to ponajviše sjajnom izvedbom Luke Modrića. Kako je sad Luka odjednom maestralan, a dosad je bio sustavno uništavan novinskim kritikama? Srećom, Ancelotti se nikad nije obazirao na novinarska mišljenja i sugestije gdjegod je radio.

On ima veliko povjerenje u hrvatskog reprezentativca i to je sada i dokazao. Uostalom, Modrićeva statistika s te utakmice kazuje sve, i to na takav način da je i čuveni bivši igrač reala, Crnogorac Predrag Mijatović zaključio:

“On je još uvijek jedan od najboljih kreativnih veznih igrača na svijetu”.

Dakle, Modrić je imao najviše točnih dodavanja na utakmici, čak 73. Njegove duge lopte su bile nepogrešive, a imao je i najviše driblinga na utakmici od svih igrača. Sa sedam ključnih dodavanja. A pogledajte točnost dodavanja, čak 98.6 posto. A na terenu ga je bilo svugdje, svih 90 i nešto minuta.

Naravno da smo mi sretni zbog toga, treba nam pravi Modrić u nastavku kvalifikacija, dok moramo pobjeđivati i čekati kiks Walesa. Samo si zamišljamo kakva bi to bila šteta da Modrić s „vatrenima„ ne sudjeluje na europskoj smotri dogodine.

Već se piše da Modrić neće biti u početnoj postavi Reala u subotu u derbiju protiv Barcelone. Kažu novinari da će Ancelotti složiti postavu s pet veznih igrača bez Modrića. Budite sigurni, netko od njih će zakazati, neće se snaći. Pa će se otvoriti prilika za Modrića. Kojeg neki ubog dugovječnosti i sposobnosti nazivaju Petrom Panom.









Samo smo htjeli zaključiti da tretman španjolskih medija previše koketira s fatalizmom. Neka Modrić odigra koju utakmicu slabije proglašava ga se izgubljenim i nepotrebnim. Onda kada odigra briljantnu partiju hvalospjevi ne prestaju, uz neizbježan „ali„.

Samo je jedna istina. Luka Modrić je sportski i nogometni fenomen. U kojem moramo uživati još ovo vrijeme dok će aktivno igrati. Cijela nogometna Europa ima tu privilegiju, skupa s nama. Pa, prepustimo se i uživajmo.

Znati će Luka kada treba stat’ na loptu!