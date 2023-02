SLUČAJ HALILOVIĆ ZABAVIO GRČKU! ‘Došao je tu samo turistički’

Alen Halilović je jedna od najvećih ‘ptica selica’ među hrvatskim nogometašima, do sad je promijenio već 11 klubova, a skoro je bio potpisao i za grčkog velikana Aris, ali se sve na kraju izjalovilo.

Kako donose mediji iz Grčke dogovor je bi skoro postignut, a onda je kako smo već pisali sve propalo zbog ergometrijskih testova koji nisu bili dobri, ali i zbog povećanih zahtjeva Halilovića.

Alen je po Grcima bio pristao na dvoipol godišnji ugovor od 300 tisuća eura po sezoni, da bi predstavnici igrača tražili na finalnom dogovoru 500 tisuća eura, na što iz Arisa nisu pristali.

“Procijenjeno je kako će Haliloviću trebati dosta vremena da postigne željenu razinu tjelesne spreme, pa je početna sumnja u ispravnost njegovog dovođenja prerasla u uvjerenje da ga ne treba potpisati”, donosi sportal.gr.

Zabavljaju se komentarima

Navijače Arisa jako je zabavila kratka avantura Halilovića u Grčkoj, za kojeg kažu kako je u Grčku došao ‘turistički’.

Alen Halilovic's career at the age of 26:

🇭🇷Dinamo Zagreb

🇪🇸Barcelona

🇪🇸Sporting Gijon

🇩🇪Hamburger SV

🇪🇸Las Palmas

🇮🇹AC Milan

🇧🇪Standard Liege

🇳🇱Heerenveen

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Birmingham City

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Reading

🇭🇷Rijeka

