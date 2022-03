SLOVENSKI IZBORNIK MATJAŽ KEK: „Veliki sam prijatelj s Hrvatima, ne bih im pametovao„!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Izbornik Slovenije nakon 1-1 protiv Hrvatske morqo je biti zadovoljan. Njegova momčad je bila inferiorna a nije izgubila. Poslije utakmice je govorio:

„Pogodak nas je na kraju nagradio, ali bilo je puno novih stvari pa nije sve moglo biti savršeno. Odigrali smo na nov način, s nekoliko debitanata protiv kvalitetne Hrvatske. Sustav igre prilagođen je trenutnom igračkom kadru, ali ako neke stvari taktički popravimo, onda to može ići u dobrom smjeru„, rekao je isprve Matjaž Kek.

Opisao je utakmicu:

„Bilo je dosta pitanja o našoj novoj formaciji i imenima. Htjeli smo pokazati nešto novo i doći do drugačije energije. Protiv Hrvata ne možeš očekivati posjed, niti da ćeš igrati 1-1 s Modrićem, Kovačićem i Perišićem, ali rezultat je bolji za nas od onog što se činilo tijekom susreta. Imao sam ideju da postavim ofenzivniju postavu kad izađu Modrić i Kovačić. Ipak, ne razumijem previše respekta, iako su oni velika imena. Moramo se odazvati borbenije. Ako Budimir udari našeg igrača, očekujem na to odgovor… Rezultat je dobar ako si pametan, no ako si budala može te dovesti do misli da si tko zna što napravio. Nije vrijeme za euforiju, svjestan sam da su Hrvati bili dominantni i imali šanse. Veseli me što nismo popustili, ali nije mi štimalo kako su igrala četvorica u sredini„.

Zanimljivo je primjetio, tiče se izjednačujućeg pogotka…

„Ma, nije bio slučajan. Imali smo i prije šansu. Boštjan Cesar je taj koji priprema s igračima sve prekide, Hrvati su već očekivali da će biti kraj, a mi smo išli moćno na skok… Možda nas čeka teža utakmica s Katarom, očekuje se da pobijedimo, a kad je tako zna se dogoditi da izgubiš. Morat ćemo igrati drugačije. Katar je dobar, kvalitetno je vođen i ima dobre pojedince„.

O Hrvatskoj je kazao:

”Hrvatska je jako dobra momčad, a što će napraviti na svjetskoj smotri teško je reći. Iskreno, protiv Hrvata nas je poljubilo i dali smo gol. Jedno su test utakmice, drugo SP. Moram biti zadovoljan s rezultatom, pogotovo poslije onoga u Splitu. Evo, u kratko vrijeme smo tri puta igrali protiv Hrvatske. Jedno je bilo u Ljubljani, drugo na punom Poljudu, a treće na neutralnom terenu. Hrvati su nešto probali, s veseljem sam prihvatio tu utakmicu kad nam je otpala Belgija. Previše sam prijatelj s Hrvatima da bih pametovao. Igrali smo protiv Top reprezentacije, nismo briljirali, ali nismo ni izgubili. Bila je to teška utakmica, kako je to uvijek protiv kvalitetnog protivnika. Malo smo trpjeli, ali na kraju nas je nagradilo. Nema se što dalje pričati„.