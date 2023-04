SLOVENAC ZABRINUT STANJEM U NOGOMETU! ‘Situacija je izuzetno ozbiljna, jedna od najozbiljnijih u nogometu koje sam ikad vidio’

UEFA će iduću srijedu izabrati novog/starog predsjednika u liku i djelu Aleksandera Čeferina te će Slovenac voditi europsku kuću nogometa u narednom razdoblju od četiri godine.

Trenutno europski nogomet potresa velika afera u Španjolskoj, u kojoj je Barcelona optužena da je sucu i bivšem potpredsjedniku španjolske sudačke komisije Joseu Mariji Enriquezu Negreiri, na njegovu tvrtku, kroz 17 godina, uplatila 8.4 milijuna eura, kako bi ovaj na mečevima Barce delegirao suce koji će suditi za nju.

To je samo jedan od vrućih krumpira kojima će se morati pozabaviti Čeferin, a prije svog novog imenovanja, nema protukandidata, dao je intervju za slovenski list Ekip, u kojem se uz skandal Barce dotakao i Superlige te novih formata UEFA-inih natjecanja.

❗️Aleksander Čeferin (UEFA president): "I informed myself, and Barcelona's 'Negreira case' is very serious. It's one of the most serious things that I have ever seen in football." pic.twitter.com/GXFfhIY3QQ

