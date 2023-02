SLOVENAC SE POKAZAO KAO LJUDINA! Srbi htjeli na utakmicu, on počastio cijelu reprezentaciju

Luka Dončić igra odličnu sezonu u NBA-u za njegov Dallas, a Slovenac je poznat po tome kako se voli družiti s ljudima koji dolaze iz bivše Jugoslavije, no jednu gestu vaterpolo reprezentacija Srbije mu neće zaboraviti.

Naime, početkom godine vaterpolisti Srbije igrali su turnir u Dallasu i poželjeli su gledati utakmicu NBA lige i nekako su raznim vezama došli do Luke Dončića.

“Kontaktirali smo majku ovih naših momaka, ona jednog čovjeka i sve je išlo tako brzo, tako da nama ne ostaje ništa drugo, do samo da se zahvalimo Luki. To je divna gesta, nije bio obavezan prema nama. Nadamo se da ćemo mu se moći revanširati”, napisao je tim menadžer vaterpolo reprezentacije Srbije Jugoslav Vasović.

Luka Dončić scored 31 points in 22:54 before leaving with a right foot injury tonight. That is the fewest minutes he's played in a 30-point game in his career. pic.twitter.com/kQGAhXVmV9

