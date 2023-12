Slovenac oduševio za Božić: Pogledajte što je poklonio suigračima

Božić je vrijeme darivanja, a sjajni slovenski košarkaš Luka Dončić odlučio je razveseliti svakog suigrača poklonom. I to ne bilo kakvim poklonom za pod bor.

Svi članovi Dallas Mavericksa dobili su bicikl koji proizvodi Mercedes i čija je cijena 2800 dolara. Što je i više nego lijep poklon za suigrače s kojima dijeli svaki dan.

“Velik je to poklon, to je ljubav. Božić… I radost, vidjeti sve sretne u obitelji”, rekao je Dante Exum, bivši košarkaš Partizana koji je od ove godine u Teksasu.

Luka Claus strikes again 🚲 @luka7doncic gifted the team and staff their own e-bikes for Christmas 🎁🎄 #MFFL pic.twitter.com/7XoSDb0c7B

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 24, 2023