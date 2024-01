Slovenac iznenadio konkurenciju u Garmischu, priključio se uglednom društvu

Iznenađujući pobjednik druge postaje Novogodišnje turneje Četiri skakaonice je Slovenac Anže Lanišek. On je u njemačkom Garmisch-Partenkirchenu slavio s 295.8 osvojenih bodova, ispred Japanca Ryoyua Kobayashija (292.6 bodova) i Nijemca Andreasa Wellingera (291.4 boda)

Lanišek je nakon prve serije i skoka od 136 metara zauzimao treće mjesto, da bi u drugoj seriji skokom od 137 metara izbio na sam vrh i stigao do svoje prve pobjede na turneji Četiri skakaonice.

“Konačno sam se i ja opustio. Stvarno sam uživao i konačno sam izveo dva dobra skoka. Jako sam se dobro fokusirao na završni skok. Pokazao sam prave skokove i ono što znam”, rekao je 27-godišnji Lanišek nakon trijumfa. Pobjednički skok Lanišeka možete pogledati OVDJE.

Anže Lanišek!!! 🇸🇮🤩

The qualification winner is also at the 🔝 of the competition leaderboard in Garmisch-Partenkirchen 👏🇩🇪

Anze #Lanisek wins the @Gap_Skispringen! 💥👏

CONGRATULATIONS!!!💪💪#4hills #vierschanzentournee #skijumping #skijumpingfamily #skokinarciaskie pic.twitter.com/nTiZEwUHsa









— Vierschanzentournee (@vier_schanzen) January 1, 2024