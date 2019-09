SLJEDEĆE TRI UTAKMICE SU KLJUČNE: Treba nam Rakitić, a Jedvaj uopće nije bio ozlijeđen

Autor: Mario Lacković

Hrvatska nogometna reprezentacija može biti zadovoljna učinjenim. Četiri boda iz dvije utakmice odličan su posao, iako ostaje gorak okus u ustima zbog činjenice da nam je najslabija reprezentacija koja je do sad je upisala sve poraze otkinula bodove. No idemo dalje. Hrvatska je prva u skupini, predstoje nam utakmice protiv Mađarske na Poljudu te gostovanje protiv Walesa.

Tamo se nadamo i uslugama Barceloninog veznjaka Ivana Rakitića koji se nije odazvao izborniku Daliću na ovaj kvalifikacijski ciklus. Veznjak Barcelone prolazi turbulentno razdoblje u klubu i zbog toga se nije odazivao Daliću. No uoči Mađarske treba na to sve zaboraviti jer Ivan treba Vatrenima. On se još uvijek nije oglasio oko otkazivanja reprezentaciji, no vjerujemo kako ćemo ga već sljedećeg mjeseca gledati na Poljudu u dresu Vatrenih. To je najavio i predsjednik HNS-a Davor Šuker koji je najavio Rakitića u sastavu Vatrenih za sljedeće kvalifikacijske utakmice.

“Svi su dobrodošli u reprezentaciju i trebamo svakog igrača, uz pridržavanje pravila koje izbornik postavi. Iznenadio me Rakitićev nedolazak, ali i to je nogomet, no mislim da će Rakitić opet igrati važnu ulogu te hrvatskoj reprezentaciji i navijačima donijeti još mnogo radosti” poručio je Šuker prije nekoliko dana.

“Predsjednik je u pravu kada kaže da nam treba svaki igrač. Treba nam i Ivan Rakitić. Podržavam Šukera u tom razmišljanju i akciji”, otkrio je Dalić nakon što Hrvatska nije uspjela pobijediti Azerbajdžan (1:1). Time je potvrdio da će zvati Raketu jer nam je potreban apsolutno svaki igrač.

Za obranu će nam svakako dobro doći i Tin Jedvaj koji je također otpao kako se sada čini radi fiktivne ozljede. Naime, Jedvaj je otpao uoči utakmice protiv Slovačke jer je osjetio peckanje u mišiću, a ultrazvuk je pokazao rezice nakon čega su liječnici konstatirali da se radi o oštećenju i riziku od većeg problema. Jedvaj se potom vratio u Augsburg gdje su ga pregledali i ustanovili kako nema rizika od ozljede te da može odmah na teren. Dobra je to vijest za Dalića, ali i za Jedvaja koji skuplja minute u A reprezentaciji. Isto vrijedi i za Andreja Kramarića koji se oporavlja od ozljede.