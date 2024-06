Slišković sve objasnio o Hrvatima i Srbima: ‘Srbi ne mogu bez skandala, a Vatreni ne mogu bez njega’

Iako već skoro trideset godina nismo u zajedničkoj državi, izgleda kako nikad neće prestati uspoređivanje između sportaša s područja bivše Jugoslavije, a netom završeni Euro za Hrvastku i Srbiju, daje jako puno mjesta za analizu neuspjeha reprezentacija, iako se nastupi na terenu Vatrenih i Orlova ne mogu nikako uspoređivati.

Tako je za Dnevni avaz svoje mišljenje nastupa Srbije, Hrvatske i Slovenije, koja se jedina od exYU država plasirala u drugi krug natjecanja na Euru dao i sin mostarske legende i Hajduka, Blaža Sliškovića, Vladimir, koji je donedavno bio trener moskovskog Spartaka, iz kojeg je sam otišao.

“Ja sam napustio na kraju sezone ekipu Spartaka, iako je bila opcija da ostanem u stručnom stožeru novog trenera. Odlučio sam da to u ovom trenutku nije najbolje za mene. Imao sam kontakte s nekim klubovima iz Rusije, međutim, nije došlo do dogovora”, objasnio je Vladimir Slišković.

Igrao s velikanima

Vladimir je bio nadareni nogometaš, koji je u karijeri igrao s mladim Lukom Modrićem, dok je ovaj bio u Zrinjskom i s Edinom Džekom u sarajevskom Željezničaru, a kako kaže već se tada dalo naslititi kako će njih dvojica imati velike karijere.

“S Lukom sam kratko igrao jer sam u toj sezoni nazimu otišao u Željezničar gdje sam bio sa Edinom. Međutim, kada vidite igrače poput Luke i Edina, iako su bili jako mladi, samo ćorav čovjek nije vidio njihov talent. Naravno, ne možete predvidjeti da će Luka biti u Realu ili Edin u Interu, ali to su stvarno bili momci koji su odskakali od ostalih.

Sjećam se treninga u Željezničaru, kad bi igrali na dva gola, pa sad ide centaršut u 16 metara i skače Edin između Alihodžića i Mulalića, oni se spuste na zemlju, on još uvijek leti i loptu udara glavom. Po tim sitnicama vidiš dva momka koja igraju drugi sport”, ispričao je Sliškoić sjećanja o ‘bosanskom dijamantu’.

Ovise o Modriću

Slišković naravno prati i Europsko prvenstvo u Njemačkoj te je dao svoje mišljenje o ispadanju Hravatske i Srbje te o uz Gruziju najvećeg iznenađenja prvenstva, Slovencima, koji su se preko Srba, Engleza i Danaca plasirali u osminu finala Eura.

“Slovenija mi izgleda kao tim. Znaju šta žele. Dobro su vođeni, nema nekih „zvijezda“. Možda je to njihova najveća snaga. Hrvatska, s druge strane, puno ovisi o igri Luke Modrića. Svaka čast i ostalim igračima, ali puno se ovisi o tome koliko je Modrić raspoložen i fizički spreman. Kod njega se vidi da i godine čine svoje.

Što se tiče Srbije, očigledno nešto ne štima – uvijek neki skandali, uvijek neko nezadovoljan. Ne želim nikoga kritizirati, ali su mi neke odluke bile čudne – taktički i u izboru prvih 11. Izbornik najbolje zna što je to tako napravio, ali činjenica ostaje da nije, sem prve utakmice protiv Engleske, bilo dovoljno za prolaz dalje”, mišljenja je Slišković.

