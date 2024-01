Slavnog Hrvata srce je izdalo kao Eriksena, ali stao je na vrijeme i gura novu karijeru

Autor: Andrija Kačić Karlin

U listopadu 2017. godine za tada jednog od najboljih svjetskih vaterpolista Sandra Sukna stigla je užasavajuća svijet. Nakon specijalističkog pregleda za sportaše u Milanu javljeno mu je da ima teške srčane probleme. I ovo je priča koje se prisjećamo, a povodom Eura koje se upravo održava u Hrvatskoj…

Nije to bilo samo upozorenje, nego i imperativ. Liječnici su zaključili kako bi mu nastavak karijere mogao biti koban. Da, koban i po život, Teško se mireći s takvim vijestima Sandro Sukno učinio je sve, potražio drugo mišljenje, bio čak godinu kasnije i na posebnoj operaciji u američkom Clevelandu.

Oporavak nakon operacije bio je stabilan. Sukno se nakon operacije srca ipak vratio treninzima i vaterpolu, ali dijagnosticirani poremećaji u radu srca nisu ipak bili otklonjeni. I 2019. godine Sandro Sukno je odlučio. Iako tek u 29. godini ostavio se aktivnog igranja vaterpola. Opasnosti su bile velike. Jasno da je to bila i najbolja, ali i jedina moguća odluka.

Jasna poruka sportašima

U zapanjujućoj i kratkoj karijeri Sandro Sukno je osvojio sve što se moglo osvojiti. Bio je svjetski, europski i olimpijski prvak. Jedan od njegovih prvih trenera Vjeko Kobeščak, koji ga je trenirao u Jugu i reprezentaciji, bio je u šoku. Govorio je:

“Znam ga kao dijete. Pričali su o čudesnom momku iz Cavtata, sjajnom plivaču i tehničaru u vaterpolu. Morao sam se sam uvjeriti u to. Kao mlad trener došao mi je u ruke i promatrao sam ga, neprijeporan talent i radnik, željan uspjeha, ali i rada. Time se isticao od ostalog društva, mnogi su s talentom zapeli, ne i on. On je tjerao dalje. Kakva srčana mana, pa on je najnapornije trenirao. Ali, istina je neumoljiva, godine dolaze. Dobro je da je ovako završilo.”, rekao je tada.

“Da, upoznao sam ga još 2007. godine, ostao sam impresioniran. Tijelo pravo vaterpolsko, a glava, misao u igri fenomenalna. U mnogim trenucima bio je najbolji na svijetu. No, bolest ne bira, skriva se i dobro je da se otkrila. Ostati će u vaterpolu, u to sam siguran, a mi smo svi tu da mu pomognemo. Zaključimo kako se sve ipak dobro završilo, ne smijemo ni misliti što je moglo biti”.

Otišao u trenerske vode

U svijetu modernog sporta, pravog fizičkog asketizma problemi sa srcem kod sportaša učestali su, opasni i nije ih uvijek lako ni otkriti. Liječnik naše nogometne reprezentacije Tomislav Vlahović svojevremeno nam je rekao:









“Vidite, u sportskoj medicini, u kardiološkim pregledima u svijetu je najjača Italija. U njoj je igrao Danac Eriksen, sjetite se situacije na Euru. Kada ga je pogodio srčani zastoj. Preživio je, zbog sjajno napravljene reanimacije. Svi su se potom čudili kako se to dogodilo, jer nalazi su mu bili savršeno uredni. Ali, tu nema pravila. Rekli ste mi da vam je vaš znanac, kardiolog dr. Dražen Zekanović govorio kako unatoč svih ultrazvučnih i ergometrijskih pregleda uvijek ostaje mogućnost da se neka anomalija uopće ne može otkriti. I to je neprijeporna istina. I tu smo svi nemoćni. A kada je već tako onda je bitna preventiva, a nakon preventive i organizacija akcije samog spašavanja na terenu. Ako se to već dogodi”.

Sam Sukno, danas kao trener koji je s Pro Reccom osvojio i naslov prvaka Europe u Beogradu 2022. godine, sjeća se tih mučnih dana:

“Nekako mislim da se sve prebrzo odigralo tako da sam svega postao svjestan tek kasnije. Sad kad sam trener brojni ljudi iz svijeta vaterpola mi prilaze, pitaju za zdravlje, daju mi podršku. Naravno da je to bio ogroman udarac, znati da više ne smijete igrati.. Ipak, mogu reći da sam toga postao svjestan tek kasnije. Pretpostavljam da od silnog šoka u početku nisam odmah shvatio da je sve ono za što sam živio čitav život gotova priča.

“Želio sam što prije nastaviti raditi i živjeti. Kad si vrhunski sportaš, čitav život ti se svodi na treninge i putovanja. Odjednom je to nestalo. Koliko god mi je bilo teško, bio sam odlučan nastaviti karijeru. Mislim da su čak liječnici bili više šokirani od mene. Dobio sam tri, četiri različita liječnička mišljenja s više strana. Kad sam shvatio da je to to, prespavao sam i ujutro sam najprije odluku priopćio svojoj obitelji, a onda kasnije ljudima iz Saveza”.

Odluka sigurno nije bila laka. No, kako su se i prije , tada i kasnije događale mnoge nesretne situacije na sportskim borilištima upravo zbog zatajenja srca, sve je izgledalo logički. Tko zna, možda je tim specijalističkim pregledom u Milanu spašen jedan život sportaša.

Nema u ovoj priči tajni, iznenadno zatajenje srca vodeći je uzrok smrti sportaša na terenu, a redoviti pregledi srca te primjerene mjere prve pomoći, kao što su neposredna kardiopulmonalna reanimacija te korištenje defibrilatora, mogu pomoći u prevenciji smrti od srčanih problema.

Primjerice, krovna europska nogometna organizacija Fifa, ali i Međunarodni olimpijski odbor su još prije desetak godina otvorili registar iznenadnih smrti. S time da je tada u najvišim sportskim svjetskim institucijama i započela prava kampanja o iznenadnom zatajenju srca kako se poboljšao nivo edukacije o pružanju prve pomoći među sportskim zaposlenicima i širom javnosti.