SLAVNI TALIJANSKI KLUB PRED GAŠENJEM: Kolaps nakon 92. godine postojanja

Talijanski nogometni klub Chievo Verona, koji je donedavno igrao i zapaženu ulogu u Serie A, suočen je s gašenjem nakon 92 godine postojanja.

Naime, kako javljaju mediji iz Italije nije javio niti jedan zainteresirani ulagač koji bi preuzeo vođenje kluba koji se našao u financijskim problemima tijekom pandemije koronavirusa.

Chievo, je izgubio prvoligaški status nakon sezone 2018/19., a protekle dvije sezone proveo u Serie B gdje je bio u gornjem dijelu ljestvice, ali nakon završetka sezone isplivali su veliki problemi.

Nije plaćao porez

Donedavni predsjednik Chievo Verone, Luca Campedelli, godinama izbjegavao plaćati porez pa je klub izbačen u četvrtu ligu.

Kako je objasnio dugogodišnji kapetana kluba Sergija Pellissiera, koji trenutačno obnaša dužnost direktora kluba, nitko nije zainteresiran za ulaganje, a rok za pronalaženje novog vlasnika je 24. kolovoza.

Crna sudbina Chieva Verone je ta da ako se ne pronađe zainteresirani klub u novoj sezoni neće imati pravo igranja niti među amaterima.

