Slavni Srbin iznenadio poznatog Hrvata: ‘Čuj, ako si Hrvat, ne možemo biti prijatelji’

Ima jedna tema koja se opet vrti po srpskim medijima, a itekako je zanimljiva i našim čitateljima. Pa smo je evo odlučili podijeliti s vama…

Duga je i burna povijest sportskog rivalstva koje imaju Hrvatska i Srbija, da se u ovoj priči zadržimo samo na sportu, a trajala je i prije nego se Hrvatska branila u Domovinskom ratu. Odvijala se i među velikim sportašima daleko od Hrvatske i od susjeda, kao što govori jedna priča o velikom košarkašu kojeg više nema, Peteu Maravichu, a napustio nas je 1988. nakon što ga je izdalo srce dok mu je bilo samo 40 godina.

Iako je rođen u SAD-u, Pete Maravich je zbog srpskih korijena s očeve strane postao i srpska legenda, a svoj nacionalni osjećaj je jednom prilikom izrazio dok je bio u kontaktu s Rudyjem Tomjanovichem, nekada velikim igračem i trenerom hrvatskih korijena.

Tema je bila o korijenima njih dvojice. Maravich je o tome pitao Tomjanovicha.

“Što si ti, Srbin ili Hrvat?”, bilo je Maravichevo pitanje za Tomjanovicha, kojeg su zbog kompliciranog izgovora njegovog prezimena za Amerikance ondje jednostavno prozvali samo nadimkom – Rudy T.

Tomjanovich je na to odgovorio: “Mislim da sam Hrvat”. Dobio je i Maravichevu reakciju.

“Onda mislim da nas dvojica ne smijemo biti prijatelji”, rekao je veliki košarkaš srpskih korijena poznat po nadimku Pistol Pete. No, po sjećanju Rudyja Tomjanovicha, s Maravichem se ipak kasnije družio.

October 5, 1970 – Atlanta Hawks rookie Pete Maravich scored a game high 24 points, but the Baltimore Bullets still defeated the Hawks 117-110. #ThrowbackThursday pic.twitter.com/eA2V2lTHTs

Srpska tradicija bila je dio priče Petea Maravicha, bez obzira na to što je rođen u SAD-u.

Maravich je porijeklom bio Srbin, njegov djed se doselio u Ameriku, a Pete je pokazivao talent od malena i trenirao je uz narodnjake, koje je volio i njegov otac, košarkaški trener, koji mu je kasnije zaprijetio da ako ne potpiše za LSU, Louisiana State University, gdje je on bio trener, više se ne mora vraćati kući.

Oca je poslušao.

Pistol Pete je odmah na prvoj utakmici za LSU zabio 50 poena uz 11 skokova i 11 asistencija i odmah ušao u legendu, a ostao je i poznat po svojem zaštitnom znaku, zarolanim čarapama.

Pete Maravich played 83 games during his career at LSU. He averaged 44.2 points per game. I said AVERAGED. pic.twitter.com/R41xVW1GE0

— Super 70s Sports (@Super70sSports) April 5, 2023