Slavni nogometaš uhvatio suprugu u prijevari, pa šokirao reakcijom: Na vidjelo isplivala luda istina

Uz ime bivšeg napadača Tottenhama, Sunderlanda i Aston Ville, ne nekadašnjeg člana engleske nogometne reprezentacije, veže se bizarna priča. Naime, Darrena Benta svojevremeno je prevarila supruga s drugim muškarcem, a cijeli je slučaj kasnije završio u medijima.

Danas četrdesetogodišnji Bent vraćao se 2019. godine s posla stručnog komentatora za Sky Sports kada je kući zatekao svoju suprugu Kirsty Maclaren s drugim muškarcem, čiji je automobil bio parkiran na prilazu kući. Sve se odigralo u ranojutarnjim satima, oko 6 sati, a Bent je potom napravio neočekivani potez. Nije prekidao dvojac u ljubavnom zanosu, nego je sjeo u automobil i otišao se provozati. Tako je dao vremena muškarcu da napusti kuću prije nego li je krenula žestoka svađa sa suprugom.

Kako je rasprava bila burna, par je urlao iz svega grla, susjedi su pozvali policiju i Bent je uhićen, ali je ubrzo pušten na slobodu bez podignute optužnice.

Ex-soccer star Darren Bent arrested after finding estranged wife with another man https://t.co/lMsAowRxIt pic.twitter.com/Wl58AVpPp6

— New York Post (@nypost) April 21, 2019