Slavni nogometaš suprugu poslao na odmor, pa u krevet doveo drugu ženu

Engleski nogometni reprezentativac Kieran Trippier (33) navodno prolazi kroz teške trenutke. Engleski mediji tako navode da je u periodu dok je Trippier branio boje engleske reprezentacije na Europskom prvenstvu u Njemačkoj, njegova supruga Charlotte iz osvete stavila na prodaju njihovu zajedničku vilu vrijednu 4.5 milijuna eura iz Newcastlea.

Charlotte je bila jedna od rijetkih ‘WAG-sica’ koja se nije pojavila na kontinentalnoj smotri u Njemačkoj, a osim toga prestala je supruga pratiti i na Instagramu.

“Prije ili kasnije pobijedit ćeš nedaće, čak i ako si mislio da nikad nećeš, i bit će to najljepši osjećaj”, napisala je nedavno supruga engleskog reprezentativca.

Kieran Trippier’s rocky marriage to wife Charlotte as she unfollows him #Euro2024 https://t.co/PlFhBjfKpV pic.twitter.com/mOi5fEFdWm

A gdje je sve pošlo po zlu u braku između Kierana i Charlotte koji su ozakonili 2016. godine vjenčanjem na Cipru? U svibnju 2023. godine Trippier je sa suigračima slavio ulazak Newcastlea u Ligu prvaka, a uhvaćen je u zagrljaju druge žene u jednom baru i fotografije su procurile u javnost. U vrijeme dok se to događalo, njegova supruga s kojom ima dvoje djece bila je na odmoru u Španjolskoj.

“Gori je od Kylea Walkera. Pošalje ženu na odmor, a onda drugu ljubi i grli”, samo su neki od komentara koji su osvanuli na društvenim mrežama vezani uz Trippierove bračne probleme. A zbog njih je odbio zaigrati za Englesku u rujnu prošle godine u utakmici protiv Ukrajine, a kao razlog je tada naveo ‘obiteljske probleme’.

Trippiera su u engleskim medijima usporedili s Walkerom kojeg su na Europskom prvenstvu u Njemačkoj s tribina bodrile kako supruga Annie Kilner, tako i ljubavnica Lauryn Goodman. Kilner je Walkerova ljubav iz djetinjstva koju je oženio 2021. godine i koja mu je rodila čak četvero djece. Ali Walker ju je tijekom godina često varao i to s dobrom prijateljicom njegove supruge Goodman. Sa suprugom Walker ima četvero djece, dok s ljubavnicom ima dvoje djece.

England camp are ‘fed up with Lauryn Goodman’s off-pitch distractions’ as insiders reveals why Annie Kilner looked ‘frosty’ during reunion with Kyle Walker after Euros win https://t.co/ErTWuYNDec









