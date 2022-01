SLAVNI HRVAT STAO UZ ĐOKOVIĆA: ‘Nisu u stanju organizirati ‘ono’ u bordelu’

Novak Đoković nakon zabrane ulaska u Australiju i najave da će morati napustiti zemlju prima poruke različitog sadržaja. Neki ga podržavaju, neki napadaju, a u prvu skupinu smjestio se Andrew Bogut, slavni nekadašnji australski košarkaški reprezentativac hrvatskih korijena.

Iz svojeg kuta gledanja, Bogut je kritizirao pravila ponašanja koja su u borbi protiv koronavirusa na snazi u Australiji, ističući stav da se ondje previše toga mijenja i zbunjuje ljude.

Slavni košarkaš iskoristio je Đokovićev primjer da skrene pozornost na stvari koje ne razumije u postupcima australskih vlasti.

‘Dobrodošli, međunarodni mediji’, napisao je Bogut na Twitteru u svojem osvrtu na ‘slučaj Đoković’.

‘Sada svi vide što su ljudi u Australiji morali proći u posljednje dvije godine’, nastavio je Bogut, dodajući riječ-dvije o stvarima koje su mu zasmetale.

‘Maske, a onda ne maske, a onda opet maske, ali samo poseban tip maske. PCR, a ne RAT test. Otvorene granice pa zatvorene granice’, opisao je Bogut stvari kako ih on vidi, smatrajući da u Australiji ima puno toga zbunjujućeg.

‘Zemlja je puna izgubljenih političara koji ne bi bili u stanju organizirati da ljudi rade onu stvar u bordelu’, zaključio je slavni košarkaš hrvatskih korijena.

Welcome international media re:Djokovic.









Now you see what the people of Australia have had to deal with for 2 years straight.

Mask-Dont mask.Vax-Not that brand tho. PCR-No RAT. Open/close border.

A country full of bumbling politicians who couldnt organise a root in a brothel.

— Andrew Bogut (@andrewbogut) January 5, 2022