Slavna holivudska glumica se ispričala Đokoviću, a Srbin se fotografirao s hrvatskom braćom

Dan uoči otvaranja Olimpijskih igara u Parizu Novak Đoković i njegova supruga Jelena bili su gosti na gala večeri fondacije Louis Vuitton. Bračni par Đoković privukao je pažnju svojim pojavljivanjem, a jedna slavna gošća posebno mu se razveselila.

Riječ je o američkoj 27-godišnjoj glumici i pjevačici Zendayi. Dvostruka dobitnica Emmyja i jednog Zlatnog globusa prišla je bračnom paru Đoković i čak se ispričala srpskom tenisaču.

Naime, ona se Đokoviću ispričala zbog svojih teniskih vještina u njezinom najnovijem filmu ‘Challengers’, romantičnoj sportskoj drami u kojoj njezin lik igra tenis. “Ne, super je. Sviđaju mi se ti pokreti”, uzvratio je Đoković pristojno slavnoj glumici.

Zendaya preemptively apologising for the tennis skills in Challengers and Djokovic graciously saying “No, it’s great. I love the moves” pic.twitter.com/HJaXTNk84z

— Ara (@lefilmara) July 25, 2024