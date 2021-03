SLAVIO POGODAK POKAZUJUĆI TRI PRSTA: Nogometaš suspendiran zbog kontroverznog slavlja

Hein Htet Aung, burmanski nogometaš, suspendiran je nakon što je neprikladno proslavio pogodak.

”Učinio sam to u skladu s etikom čovječanstva, ali kazna je zbog nogometnog kodeksa”, poručio je Htet Aung.

S tri prsta pozdravio je borbu svog naroda u Mjanmaru protiv vojnog udara. Sigurnosne snage Mjanmara ubile su više od 100 demonstranata koji su demonstrirali protiv vojnog režima. Vojska je paradom obilježila Dan oružanih snaga.

Brojni izvještaji objavili su da je među ubijenim civilima bilo i djece.

“I received the penalty due to football‘s code of conduct. But I did it as it is with humanity ethics.” pic.twitter.com/rp7wojz7OO

— Athens Zaw Zaw (@zaw_athens) March 27, 2021