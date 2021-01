SLAVILI PA OTPUSTILI TRENERA: Hrvatski povratnik dobio lijepu priliku

Autor: Hina/Ivor Krapac

Atletico Madrid bio je uspješan u 17. kolu španjolske Primere. Madridski klub je u gostima s 2:1 bio bolji od Alavesa, a odluka je pala na završetku utakmice kada je Luis Suarez zabio za završni rezultat ovog dvoboja.

Atletico je vodio od 42. minute golom Marcosa Lorentea na dodavanje Suareza, a od 63. je imao i igrača više zbog isključenja Victora Laguardije.

No, Alaves je u 84. minuti uspio izjednačiti autogolom Felipea. Momčad Diega Simeonea je do kraja opsjedala vrata baskijske momčadi i to se isplatilo Suarezovim golom iz gužve u 90. minuti.

Nedugo nakon povratka na teren poslije duge stanke, Šime Vrsaljko odigrao je cijelu utakmicu za Atletico.

Poslije ove pobjede, madridski klub ponovno je prvi na tablici s 38 bodova, dva više i dvije utakmice manje od drugoplasiranog gradskog rivala Reala.

Ranije je Athletic u Bilbau golom Muniaina (25′) svladao Elche s 1:0, ali su Baski unatoč tome odmah nakon utakmice objavili da su uručili otkaz treneru Gaizki Garitanu.

Nogometaši Borussije Dortmund pobijedili su na svom stadionu Wolfsburg s 2:0 u 14. kolu Bundeslige, a momčad iz Dortmunda time se probila na četvrto mjesto sa šest bodova manje od lidera Leipziga.

Borussiji su trijumf donijeli golovi Švicarca Manuela Ankanjija (66′) i Engleza Jadona Sancha (90′), kome je to tek prvi gol sezone.

Za Wolfsburg su počela oba hrvatska reprezentativca – Josip Brekalo izašao je u 71., a Marin Pongračić u 78. minuti.

Borussia je za jedan bod prestigla Wolfsburg, koji je sada šesti. Vodi Leipzig s bodom i utakmicom više od Bayerna, koji u nedjeljnom programu u Njemačkoj dočekuje Mainz.