Slaven Bilić preuzeo iznenađujući klub! Bivši hrvatski izbornik ima novi posao

Slaven Bilić ima novi posao. Bivši hrvatski izbornik novi je trener saudijskog Al Fateha.

I slavni Hrvat seli se u Saudijsku Arabiju. Kakva senzacija. Nakon Brozovića, evo nam tamo i jednog trenera.

Bilić je posljednji angažman imao u Watfordu, a sada se vraća u Arabiju gdje je već ranije vodio Ali Ittihad. Al Fateh je prošlu sezonu završio na šestom mjestu.

Delve deeper in the background of the newly appointed coach Slaven Bilic 🇭🇷 pic.twitter.com/qV7L31kE4J

— AlFateh Saudi club (@EnFatehclub) July 8, 2023