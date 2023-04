SLAVEN BILIĆ OPET ZA KORMILOM REPREZENTACIJE? Hrvate jako vole i cijene u toj zemlji

Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić nakon otkaza u Watfordu još nije dobio pravu ponudu za nastavak trenerske karijere, ali sve će se izgleda uskoro promijeniti.

Naime, kako donosi talijanski novinar Fabrizio Romano, Bilić je glavni kandidat za preuzimanje izborničkog mjesta Ukrajine.

Slaven je tako na nišanu Ukrajinaca, koje trenutno vodi Ruslan Rotan, a Biliću bi to bio drugi izbornički posao nakon reprezentacije Hrvatske.

Loši rezultati

Slaven nema baš neki zamjetan uspjeh nakon što je otišao sa klupe naše reprezentacije, dobio je otkaz u svih sedam klubova koje je vodio nakon Vatrenih.

Podsjetimo, nakon reprezentacije Bilić je bio na klupi Lokomotive Moskva, Bešiktaš, West Ham, Al-Ittihad, West Bromwich, Beijing Guoan i na posljetku Watfordu.

Understand Slaven Bilić is a candidate to get the Ukraine national team job in case the Federation will decide for an imminent change 🇺🇦 #Ukraine

Talks will take place to decide on the coach situation with Bilić appreciated and free after Watford chapter closed. pic.twitter.com/aEbCFHB0we

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 3, 2023