SLAVEN BILIĆ OČAJAN U ENGLESKOJ! Igrači ispustili pobjedu u 95. minuti

Bivši hrvatski izbornik i trenutni trener Watforda u engleskom Chamionshipu Slaven Bilić, nikako ne uspijeva napraviti odlučujuće korake prema Premiershipu.

Watford ne zna za pobjedu u zadnjih pet utakmica, istina ostvarili su četiri remija i upisali jedan poraz, ali sreća im je u potpunosti okrenula leđa na zadnjem gostovanju kod vodećeg kluba Championshipa Burnleyja.

Slavenovi momci vodili su od 32. minute i izdržali su doslovno do pred sam kraj susreta, kada je Burnley u 95. minuti izjednačio na 1:1 i bacio Bilića u očaj. Golove pogledajte OVDJE.

Watford conceded tonight an equaliser against Burnley in the fifth minute of added time… #kitkarma pic.twitter.com/XRCNrQz2nr

