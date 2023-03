SLAVEN BILIĆ NEĆE DUGO MIROVATI! Nakon otkaza, smiješi mu se novi klub

Slaven Bilić nije se dugo zadržao u Watfordu, niz loših rezultata došao je glave bivšeg izbornika i njegovih asistenata nakon samo šest mjeseci, no engleski klub i njegov gazda Gino Pozzo, poznati su po tome da trenere mijenjaju više nego Hajduk. Naime, Slaven je deveti trener koji je dobio otkaz od 2019. godine iz Watforda.

Nakon neslavne avanture na Otoku, gdje je još trenirao West Ham i West Bromwich Albion, Bilić bi se mogao zaputiti u zemlju gdje je već trenirao Bešiktaš.

OFFICIAL: Watford have sacked manager Slaven Bilic, making him the ninth manager they’ve fired since 2019. pic.twitter.com/W3UZXPXC91





— Transfer News Central (@TransferNewsCen) March 7, 2023