SKUPŠTINA HNS-a: “Želimo stadion u Zagrebu, ali igrati ćemo po cijeloj Hrvatskoj, želimo i Zagrebello za Kuću našeg nogometa”!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Redovna sjednica Skupštine Hrvatskog nogometnog saveza održana je u Zagrebu, u pomalo svečarskom tonu,s obzirom na uspjehe i A reprezentacije i reprezentacija svih mlađih uzrasta. Dakako, sjednicom je predsjedavao predsjednik HNS-a, Marijan Kustić.

Iz njegovih riječi koje je prenijela i službena stranica HNS-a (https://hns-cff.hr) možemo donijeti zaključke što naša krovna kuća nogometa planira u skorašnjoj budućnosti:

Dakle, Kustić je govorio:

„Ovo je bila godina sjajna za Hrvatski nogometni savez. No, vjerujem da će aktualna godina biti još uspješnija, još bolja i još bogatija vrhunskim sportskim i poslovnim rezultatima. Vjerujem da se svi slažemo kako je dogovor o prodaji TV prava povijesno važan iskorak za hrvatski nogomet i naše klubove. Zahvaljujem Hrvatskom Telekomu i Supersportu na povjerenju te sam uvjeren u vrlo uspješnu suradnju kroz koju ćemo komercijalno, marketinški i PR-ovski dodatno ojačati našu Prvu ligu i druga natjecanja. Dogovorenih 44 milijuna eura u četiri godine bit će izuzetno važan doprinos budžetima naših klubova te će osigurati daljnji razvoj nogometa u zemlji.”!

HNS nije samo skrb o A reprezentacije, ima masu ostalih projekata, Kustić je izdvojio:

„Ove smo godine već otvorili nove umjetne travnjake u Metkoviću i Krapini, gotovi su radovi i u Kustošiji, a istim tempom nastavljamo i dalje. Zahvaljujem gradovima koji pritom daju potporu tim projektima te pozivam i druge koji su zainteresirani za suradnju sa Savezom da zajedno omogućimo nogometašima i nogometašicama kvalitetne uvjete za rad”.

Ipak, neizbježna tema je novi stadion, Zagreb je naravno u pitanju:

„Slažem se s gospodinom Mikšom da, pored ulaganja u travnjake, trebamo apelirati na izgradnju stadiona. Imali smo sastanak i s gradonačelnikom Tomaševićem, Zagreb treba imati novi stadion, zalagat ćemo se da to bude na mjestu gdje je sada Maksimir. Kada govorimo o nacionalnom stadionu, za mene je nacionalni stadion tamo gdje igra Hrvatska, a mi ćemo svakako uvijek zastupati i apelirati na poboljšanje te stadionske infrastrukture diljem zemlje. Jako nas raduje izgradnja novog stadiona u Osijeku. Imali smo na tu temu konstruktivni sastanak s gradonačelnikom i njegovim suradnicima, na kojem smo dali do znanja da bismo podržali izgradnju novog stadiona na mjestu gdje je sada stadion Dinama. Mislim da je to jedino normalno i funkcionalno isplativo. Bez obzira na to, naravno da i dalje podržavamo tezu da će hrvatska reprezentacija igrati po cijeloj Hrvatskoj. Nama je nacionalni stadion svaki na kojem igraju Vatreni, Maksimir, Poljud, Rujevica ili Osijek. Jednako tako, HNS će pomoći glede obnove hrvatskih stadiona”,

HNS ne krije da je zainteresiran za trening kamp Zagrebello kao mjesto buduće Kuće hrvatskog nogometa.

“Kad sam spominjao sastanak s gradonačelnikom Zagreba, glavna tema je bila Zagrebello. U razgovorima smo istaknuli da smo zainteresirani, tamo bismo potencijalno napravili Kuću hrvatskog nogometa. Sastanak je, u svakom slučaju, bio konstruktivan”, zaključio je Kustić.

Članovi Skupštine usvojili su završni račun za 2021. godinu, koji je predstavila voditeljica odjela financija i računovodstva, Ružica Bajrić. Ostvareni su prihodi od 286.510.776,64 kn te rashodi u iznosu od 260.107.490,26 kn, odnosno višak prihoda nad rashodima u iznosu od 26.403.286,38 kn. Najveći prihodi ostvareni su od djelatnosti i to: prihodi od sudjelovanja A reprezentacije na Europskom prvenstvu, prihodi od marketinga, TV prava, ulaznica i opreme. Najveći rashodi odnose se na aktivnosti saveza, odnosno organizaciju utakmica svih reprezentacija, na razvoj i unapređenje, nogometa, rashodi za zaposlene, amortizacija, donacije i ostali rashodi.