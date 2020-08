SKROMNI LEWANDOWSKI! Pogledajte kome bi dao Zlatnu loptu

Bayern je ove sezone dominirao Bundesligom i Ligom prvaka te su osvojili sve što su mogli osvojiti a prikazali su vrlo zanimljivi nogomet.

Igrači Bayerna su skoro svi u izboru za najbolju momčad godine Lige prvaka, a kako se ove godine ne dodjeljuje Zlatna lopta po mišljenju Lewandowskog ostali su i bez te prestižne nagrade.

Lewandowski was asked which player he would give the Ballon d’Or to if the award had not been canceled 🏆 pic.twitter.com/sEGjkzMGuL

— ESPN FC (@ESPNFC) August 29, 2020