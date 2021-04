SKRIVIO NESREĆU PA SLAVIO POBJEDU: Spektakl u Hrvatskoj s nevjerojatnim raspletom

Francuz Sebastien Ogier za upravljačem Toyote pobjednik je Croatia Rallyja, spektakla na cesti koji je ovog vikenda donio Svjetsko prvenstvo u reliju (WRC) u Hrvatsku. Ogier je na hrvatskim stazama proslavio sveukupno 51. pobjedu u karijeri.

Francuski vozač i njegov suigrač Julien Ingrassia slavili su u danu koji je za Ogiera počeo vrlo dramatično. Upravo on skrivio je nesreću u Novom Zagrebu prilikom odlaska na završnicu natjecanja, ali taj incident nije mu donio nikakvu posljedicu gledajući sportski rezultat u Hrvatskoj.

Ogier je proslavio pobjedu u hrvatskom sportskom spektaklu koji je bio vrlo dramatičan.

Na kraju natjecanja, Francuz je slavio sa samo šest desetinki prednosti pred Britancem Elfynom Evansom (Toyota), koji je završio na drugom mjestu. Evans je u završnici vikenda imao pobjedu u rukama, ali pogriješio je u posljednjem zavoju i ispustio je prednost koju je imao pred Ogierom. Sjajno natjecanje u Hrvatskoj tako je dobilo i nevjerojatni rasplet!

Treći je bio Belgijac Thierry Neuville (Hyundai). Imao je 8.1 sekundu zaostatka za pobjednikom.

Ogierovom pobjedom s jako malom prednošću i odlukom tek na kraju, završen je sportski spektakl u Hrvatskoj koji je svakoga dana donosio neki novi preokret. Počelo je nesrećom Finca Kallea Rovanpere prvog dana natjecanja, u situaciji kada je Rovanpera ostao bez šanse za pobjedu nakon što je u Hrvatsku došao kao vodeći u ranoj fazi sezone u relijaškom SP-u.

Preokrete i uzbuđenja donosili su i naredni dani, a tako je ostalo sve do kraja kada je francuski vozač baš ‘za dlaku’ osvojio prvo mjesto u danu u kojem je skrivio prometnu nesreću dok je dolazio na natjecanje.

S obzirom na sve što se moglo vidjeti, prvo izdanje hrvatskog relija definitivno je zaslužilo palac gore, bio je to pravi spektakl na stazi!

BREAKING: @SebOgier 🇫🇷 has pipped @TGR_WRC team-mate @ElfynEvans by 0.6 seconds 😮 to win @croatia_rally@thierryneuville has finished third for @HMSGOfficial#CroatiaRally | #WRC

— WRC – FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) April 25, 2021