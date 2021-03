SKINUO PELEOV REKORD: Pogledajte golove najmlađeg strijelca hat-tricka u povijesti nogometa

Sa 16 godina, 11 mjeseci i dva dana, Nicolás Siri postao je dio nogometne povijesti i nakon što je srušio rekord jednog od najboljih nogometaša kojeg svijet pamti. Naime, Siri je postigao hat-trick za urugvajski Danubio protiv Boston Rivera, a da stvar bude bolja, postigao je savršeni hat-trick.

Siri je golove zabijao s glavom, lijevom i desnom nogom, što je u svijetu nogometa poznato kao savršeni hat-trick, a njegova momčad je slavila 5:1.

Rekord za najmlađeg strijelca hat-tricka, sa 17 godina i 244 dana držao je jedan jedini Pele koji je svoja tri pogotka postigao 1958. godine. Siri je u rujnu debitirao za svoju momčad, a u prošlom kolu je postigao svoj prvijenac. Nije mu dugo trebalo i da utrpa tri komada.

Već se sada piše o tome kako je Urugvajac na meti Barcelone, a pogotke pogledajte ispod teksta.

Nicolás Siri scored the perfect hattrick for Danubio today.









Good header ✅

Delicate chip with his left-foot ✅

Clean strike with his right-foot ✅

16-years-of-age. He is the real deal.pic.twitter.com/V81e0Rwbl5

— Warriors of Uruguay (@UruguayHeroes) March 19, 2021