SKANDALOZNE OPTUŽBE PRIJE OI: ‘Na prijamu su mi šaputali razne prljave stvari na uho’

Autor: G.I.Š.

Olimpijske igre već su započele, iako svečano otvaranje još nije započelo, a uskoro ćemo imati priliku gledati brojna plivačka natjecanja.

Među plivačima koji će htjeti osvojiti medalju je i Pernille Blum.

Jedna je od najatraktivnijih natjecateljica na ovim Olimpijskim igrama, a osim provokativnim fotografijama pažnju je privukla i jednom svojom izjavom.

Plavokosa Dankinja osvojila je zlatnu medalju na 50 metara slobodno na Igrama u Rio de Janeiru 2016. godine, a prije odlaska u Tokio dala je šokantnu izjavu za danske medije.

“Ubrzo nakon Olimpijskih igara u Riju, počela sam dobivati ​​poruke seksualne prirode. Većina poruka koje odbijam na društvenim mrežama vrlo su neprimjerene”, rekla je Pernille i potom otkrila što se dogodilo na velikom sportskom događanju prije četiri godine.









Neugodno iskustvo

“Tijekom svečane večeri, na kojoj sam proglašena sportašicom godine, bilo je puno ljudi koji su se željeli fotografirati sa mnom. I to je prilično lijepo. Međutim, bilo je puno ljudi koji su stavili ruke na mene previše ispod mojih leđa. “Također, šaputali su mi razne prljave stvari na uho”, otkrila je Dankinja.

Tijekom 2018. godine primala je i prijetnje smrću.

“Tijekom Europskog prvenstva 2018. godine odlučila sam plivati ​​svoje polufinale od 100 metara na malo drugačiji način nego što bih to inače učinila. To je rezultiralo prijetnjama smrću. Također su rekli da bi me trebali protjerati iz Danske”, rekla je Pernille Blum.