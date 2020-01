SKANDAL! Ugledni BBC pokopao krivog čovjeka ali on je živ! Stižu reakcije iz cijeloga svijeta!

U trenucima dok čitav svijet tuguje i oplakuje pogibiju Kobea Bryjanta jedne od njegove četiri kćeri Gianne (13) i još 7 i osoba koje su stradale u padu helikoptera u Kaliforniji, britanski BBC napravi je nedopustivu nedopustivu grešku i izazove ozlojeđenost i ogorčenost čitave planete.

Naime, oni su pomiješali Bryanta i LeBrona Jamesa, pa su u vijesti o pogibiji jednog od najboljih košarkaša u povijesti iskoristili fotografije LeBrona aludirajući da je James poginuo.

A tribute to Kobe Bryant from the BBC used footage of Lebron James because fuck checking the name on the back of a jersey. All the bullshit I’ve seen today is why I am utterly ashamed of my profession. There are no standards anymore. pic.twitter.com/C0HD9HmAjH

— Richard Lewis (@RLewisReports) January 26, 2020