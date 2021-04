SKANDAL U PRIMERI: Igrači Valencije napustili travnjak zbog rasističkog ispada

Na utakmici Španjolke La Lige između Valencije i Cadiza pri rezultatu 1:1 dogodio se incident koji je bacio mrlju na ovu utakmicu. Naime, u 30. minuti uslijedio je prekid nakon što je igrač Valencije Mouctar Diakhabyj nasrnuo na Cadizovog Juana Calu.

Rasistička uvreda

Iako u prvi tren nije bilo jasno što se dogodili, uspostavilo se kako je igrač Cadiza rasističkim komentarom uvrijedio Diakhabyja koji je poludio i krenuo u obračun. Nakon pravog kaosa na terenu igrači Valencije su napustili travnjak u znak podrške svojem suigraču.

We offer our complete backing to @Diakhaby_5

The player, who had received a racial insult, requested that his teammates return to the pitch.









WE SUPPORT YOU MOUCTAR

𝗡𝗢 𝗧𝗢 𝗥𝗔𝗖𝗜𝗦𝗠 ✊🏽✊🏿 pic.twitter.com/iPtPSpdNYv

— Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf_en) April 4, 2021