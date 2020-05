SKANDAL U NJEMAČKOJ: Napadač berlinske Herthe digao prašinu videom, u svemu sudjelovao i bosanskohercegovački nogometaš

Bivši nogometaš Chelsea, danas napadač berlinske Herthe Salomon Kalou podigao je puno prašine live videom na svom Facebook profilu. Iskusni 34-godišnji igrač iz Obale Bjelokosti snimao je ulazak i šetnju Herthinim trening-kampom, a puno pozornosti izazvalo je nepoštivanje preporuka oko sprječavanja širenja koronavirusa.

Kalou se u jednom trenutku rukuje s bosanskohercegovačkim napadačem Vedadom Ibiševićem, nakon čega je sjeo odmah pored njega. Razgovor dvaju nogometaša i ostatka suigrača odnosio se na smanjenje plaća zbog krize uzrokovane pandemijom, navodno veće nego što je to dogovoreno.

Kalou je nakon toga upao u prostoriju klupskog liječnika koji je taman njegovom suigraču uzimao bris radi testa na koronavirus. On ga je upozorio da obriše video jer samo dvije osobe smiju biti u prostoriji.

Nogometaš je poslušao savjet ali bilo je prekasno. Snimka se proširila internetom. Očekuje se reakcija klupskih čelnika.

Hier das Video von #Kalou aus dem Facebook Livestream: #Hertha #Bundesliga

“They took eleven percent” “Why are they f**ing with us?” pic.twitter.com/ezM0kEgeSJ

— Christopher Hahn (@Hahnebuechen) May 4, 2020