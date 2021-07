SKANDAL NA FINALU EURA: Navijači potplaćivali redare, a jednom propale karte od preko milijun i pol kuna

Autor: J.Č

Europsko prvenstvo u nogometu pamtit ćemo po odličnom nogometu, ali i po nekoliko skandala koji su se dogodili izvan i unutar samog travnjaka.

Najsvježiji skandal koji trese Euro je samo finale prvenstva. Naime, neredi na londonskim ulicama eskalirali su, a nekoliko stotina navijača nasilno su ušli na stadion bez ulaznice.

Security struggle to stop England fans without tickets storming the ticket entrances at Wembley 😳pic.twitter.com/KmbhhP5XRX — ESPN UK (@ESPNUK) July 11, 2021

Televizijski voditelj, Matthew Stadlen izjavio je kako je svjedočio potplaćivanju redara od strane huligana.

“Osiguranje je bilo sramotno. Nisam vjerovao da uopće nema policije, a došli su tek kada je situacija u potpunosti izmaknula kontroli”, izjavio je Stadlen i dodao da su na tribinama bili ozloglašeni huligani i vandali koji su policiji poznati od ranije.

Londonski list, Times odlučio je ispitati nekoliko svjedoka o strašnom događaju. Jedna svjedokinja izjavila je:









“U potpunosti sam šokirana, nikada nisam vidjela nešto slično. Jedan redar je imao pune džepove novca te mu je novac čak i ispadao. Puštao je ljude na tribine bez ulaznice. Obavijestila sam ostale redare o situaciji . Jedan od redara prišao je navijaču koji je ilegalno ušao u stadion, a on mu je zaprijetio nožem.”

Druga strana medalje

Britanski igrač golfa, Ian Poulter na Instagramu objavio je svoj provod na Wembleyu za vrijeme finalne utakmice.

Naime, na dan finala Poulter je sudjelovao na Scottish Openu. Turnir je kasnio zbog kiše, a Poulter se zabrinuo jer je mislio da neće stići na utakmicu. Kako je turnir napredovao, bilo je jasno da Poulter ne može biti prvak, ali i da ne može pasti niže od četvrtog mjesta stoga je odlučio u 18.30 privatnim zrakoplovom krenuti u London. Bio je svjestan da zbog gužve u Londonu propušta prvo poluvrijeme.

To se i dogodilo, ali kada je stigao na red za ulazak, zaštitar mu to nije dopustio sve do kraja regularnih 90 minuta. Poulter je imao dvije VIP ulaznice koje je platio 100.000 funti.