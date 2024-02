Skandal koji je zatresao, Srbija ‘pustila komšijama’: ‘Vujoviću, prodao si nas Hrvatima’

Točno na današnji dan odigrana je jedna od najkontroverznijih utakmica, a u kojoj su snage odmjerili Hrvatska i Srbija (koja je tad bila u državnoj zajednici sa Crnom Gorom). Paljba, kontroverze, teške riječi nakon sudara, nije nedostajalo skandala…

Hrvatskoj je bila potrebna pobjeda za prolazak u polufinale Eura u St. Gallenu u Švicatskoj i tako je i bilo, slavila je Hrvatska 34:30 protiv SiCG. Hrvatska je na kraju ostala bez medalje, spala je na drvenu medalju, ali pale su optužbe da je “Srbija pustila komšijama”.

Kontroverzu je tad izazvao tadašnji vratar Srbije i Crne Gore, Arpad Šterbik, koji je javno optužio izbornika Veselina Vujovića. “Hrvatima je pobjeda značila polufinale, nama gotovo ništa. Naš izbornik nam je na ručku rekao da nama to ništa ne znači, a da bi nam Hrvati znali vratiti ako kad tad im pustimo. Pred samu utakmicu to je u svlačionici tražio i predsjednik Micić”, govorio je Šterbik.

Nevjerojatne optužbe

“Pitali smo, gdje je Vujović, a rekli su da mu je neugodno da uđe i da čekao kao i Hrvati da vidi što smo odlučili”. Bilo je dosta paljbe na tu temu: “Ne bih ni svojoj majci prodao utakmicu, a kamoli Hrvatima. Ako Vujović želi voditi momčad do pobjede, neka sjedne na klupu, a ako ne, onda nam niti ne treba”, govorio je tada.

Gotovo plačnim glasom govorio je: “Ne mogu šutjeti na tu temu, kao sportaš nisam mogao prijeći preko toga. Razmišljam da napustim reprezentaciju zbog toga”.

Na kraju je to i učinio, okrenuo se španjolskoj reprezentaciji. A Vujović je sve demantirao: “Ako sam već prodao meč Hrvatima, to znači da me oni sigurno ne bi mogli cijeniti kao čovjeka. Ako si prodao svoje ljude, onda ćeš prodati i njih. Zar mislite da bi mene Zagreb doveo nakon toga da budem njihov trener. Na moju karijeru bačena je ljaga”, govorio je.

Nakon velikog skandala bio je obaviješten i EHF, na tu temu govorio je i Zoran Gobac kao o “unutarnjoj borbi političkog i sportskog odvajanja Crne Gore od Srbije”…