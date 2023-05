SKANDAL JE ZAUSTAVIO OVOG DINAMOVCA NA VRHUNCU! Pričalo se o orgijama, a poznati napadač na kraju je otišao iz Maksimira

Autor: Ivan Lukač

Početkom stoljeća kada su već Mamićevi prsti bili duboku u prostorijama Dinama razni igrači prošli su kroz klub. Dinamo je pokušao složiti ekipu koja će biti konkurentna Hajduku koji je tih godina bio bolji i djelovao puno ozbiljnije.

Jedan od onih koji je u klubu bio od samih početaka stoljeća pa praktički do kraja desetljeća bio je Vukovarac, Dario Zahora. I on je tema našeg feljtona o nezaboravnih HNL-ovcima! Mladi napadač bio je veliki potencijal, ali nije do kraja eksplodirao kako se to i očekivalo. Iako se na kraju karijere definitivno može pohvaliti s brojem osvojenih medalja.

Zahora je u Dinamo stigao 2000. i odmah je poslan na posudbu u Sesvete. Ljevonogi napadač je u 24 nastupa zabio 15 pogodaka što je bilo dovoljno da iduće godine postane dio prve momčadi Dinama. Slijedeće 4 godine bio je dio momčadi te uzeo 3 kupa i jedno prvenstvo. Međutim, izbila je afera.





Bijeg iz Dinama

U trenutku dok je bio igrač Dinama pisali su neki mediji da je uhvaćen u orgijama, a taj skandal objavio je 24sata nakon čega je Zahora navodno čak prijetio novinarki koja je to objavila.

Iako je bio Mamićev ljubimac, navijača ga više nisu mogli trpjeti zbog raznih skandala. Pa je otišao preko granice u Koper pa se vratio u Hrvatsku, točnije u Slaven Belupo, a zatim sreću našao u Domžalama.

Tamo je bio u sezoni 07-08 te je te sezone bio Hrvat s najviše zabijenih golova. U 34 nastupa pogodio je 22 puta te tako iza sebe ostavio igrače kao što Olić, Petrić, Klasnić… Zanimljivo do A vrste nikada nije došao iako je prošao sve selekcije i redovito zabijao osim u21. Tamo je skupio najviše nastupa, čak 18, ali nijednom nije zabio.

Poslije 9 godina raskinuo je ugovor s Dinamom za kojeg je odigrao 145 utakmica i zabio točno 50 golova i onda otišao put Norveške točnije u kultni Rosenborg, ali ni tamo se nije previše naigrao. Nakon toga nastupao je u Izraelu pa skočio do Lokomotive pa onda Bugarska, Osijek, a karijeru je zaključio u Grčkoj.

Zanimljivo, vjenčani je kum Darija Srne. Iako su igrali za rivale njihovo prijateljstvo razvilo se tijekom nastupanja za mlade ekipe:

“Nakon moje obitelji najviše snage mi je davao vjenčani kum Dario Zahora. Bio je uz mene i kad je sve bilo idealno, lijepo i krasno, ali još više kad sam zapao u probleme. Malo je ljudi tad bilo uz mene, shvatio sam razliku između pravih i prigodnih prijatelja” rekao je kum Srna tijekom afere vezane uz doping.









Bio je tako Zahora napadač koji je imao osjećaj za gol te je u svoje vrijeme bio i više nego odličan u redovima Dinama. Ipak, možda ga je taj skandal spriječio da do kraja eksplodira.