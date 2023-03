SJAJNI TIN SRBIĆ DO BRONCE! ‘Bio sam pun energije, ali jednostavno na Kolmanu se dogodila greška’

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š

Naš najbolji gimnastičar Tin Srbić osvojio je brončanu medalju u finalu preče na Svjetskom kupu u Bakuu, dok je Aurel Benović zauzeo 6. mjesto na preskoku.

Brončanu medalju Tinu Srbiću dodijelila je bivša predsjednica Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović koja je u Bakuu bila sudionik rasprave „Zapadni Balkan u kontekstu EU” koji se održava u sklopu azerbajdžanskog Global Baku Foruma, a danas je bodrila naše gimnastičare u finalima Svjetskog kupa.

“Osjećao sam se jako dobro u finalu. Išao sam jaču vježbu sa starom 5.9, s elementom Kolman koji je bio 6. element. Početak vježbe i veza 3 puštanja, veza Tkacheva bila je stvarno odlična, bio sam pun energije, ali jednostavno na Kolmanu se dogodila greška, bio sam puno preblizu pritci nego bi to trebao biti dok sam hvatao, onda su to bile dvije pogreške, zato je ocjena bila 13.666. Inače bi bila 14.300 ili 14.400, možda i više. Bilo bi to za zlato”, rekao je Srbić nakon finala.





Zlato je sa 14.200 uzeo Izraelac Alexander Myakinin, a srebro Japanac Kazuki Matsumi (14.033). Tinu je ovo bilo 28. finale Svjetskog kupa u karijeri i 21. medalja na tom natjecanju te druga osvojena u dva tjedna, nakon srebra u Dohi.

Ide prema bolje

“Nisam nezadovoljan broncom jer sam jako dobro nastupio, pun energije, pun elana. Ocjena i rezultat trenutno su malo manje bitni. Bitno je bilo izvesti tu vježbu kako treba. Gradi se ta vježba. Ide prema bolje. Uskoro će doći na onu moju pravu razinu”, govori Srbić i dodaje:

“Ništa, idemo sada doma na tri tjedna, pripremati se za Europsko prvenstvo u Turskoj i opet probati napasti finale i medalje”, zaključio je naš gimnastičar.