SJAJNI NIZ: Kovač i Monaco poravnali gotovo četvrt stoljeća stari rekord

Niko Kovač je na klupi Monaca u srijedu u gostima s 1:0 protiv Grenoblea slavio ulazak u 16-inu finala Kupa Francuske, a ta pobjeda bila je sveukupno osma u nizu za klub koji vodi nekadašnji hrvatski izbornik.

U nastavku serije koja je prethodno donijela sedam pobjeda u prvenstvu, Monaco je osigurao nastavak puta u Kupu, a došao je i do izjednačenja više od 23 godine starog rekorda u uzastopnim pobjedama tog kluba u svim natjecanjima.

Monaco je posljednji put tako veliku seriju imao u razdoblju od listopada do prosinca 1997. godine. Tada se također radilo o osam pobjeda u nizu.

Kovačeva momčad imat će priliku prestići taj doseg u nedjelju kod kuće protiv Lorienta u 25. kolu prvenstva. Riječ je o protivniku kojeg je Monaco svladao na početku svoje uspješne serije, tada u gostima. Lorient je na početku siječnja u efikasnoj utakmici doživio poraz s 5:2.

