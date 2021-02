SJAJNI HRVATSKI STOPER TREBAO U LIVERPOOL Transfer mu je propao iz jednog razloga

Hrvatski stoper Duje Ćaleta-Car bio je jako blizu prelaska u Liverpool, piše francuski RMC Sport.

Ćaleta-Car se već spremao ući u avion za Englesku gdje je trebao finalizirati transfer, no njegov Marseille ga je pozvao natrag u posljednji trenutak jer vjeruje da ga ne bi stigao zamijeniti do kraja prijelaznog roka koji traje do 2. veljače.

Zbog brojnih problema s ozljedama na stoperskim pozicijama Redsi su bili primorani pronaći novog braniča. Sve je krenulo s ozljedom koljena Virgila van Dijka na početku sezone, a prošli tjedan gležanj je ozlijedio i Joel Matip. Već neko vrijeme nema Joea Gomeza, a Fabinho koji je kao centralni veznjak dobro obavljao ulogu stopera, ima problema s mišićem.

24-godišnji hrvatski reprezentativac tako ipak ostaje u Marseilleu, barem do početka ljetnog prijelaznog roka. Liverpool se umjesto Ćalete-Cara odlučio za puno jeftiniju opciju, stopera Preston North Enda Bena Daviesa, a njega će kupiti za dva milijuna eura.

Ćaleta-Car je stigao u Marseille 2018. iz Salzburga za 19 milijuna eura. Iste godine je bio član hrvatske reprezentacije koja je osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu iz Rusije.