Sjajni Aubemayang srušio Pepove trupe za finale FA cupa!

Autor: Dnevno

Nogometaši Arsenala prvi su finalisti engleskog FA Cupa nakon što su na Wembleyu porazili branitelje naslova Manchester City s 2-0.

Oba gola zabio je Gabonac Pierre-Emerick Aubameyang (19, 71) , a Arsenal se pokazao puno motiviranoj ekipom u polufinalu od poprilično blijedog Citya, koji je do ove utakmice imao sedam uzastopnih pobjeda nad londonskom momčadi.

U 19. minuti ubačaj Bellerina u padu je Aubemeyang sproveo u mreži, a golu je prethodila duga akcija u kojoj je čak 10 Arsenalovih igrača diralo loptu. U 71. minuti Tierney je ubacio, a Gabonac bio brži od svih i kroz noge vratara Edersona postavio konačnih 2-0.

Arsenal već četvrti puta zaredom pobjeđuje City u FA Cupu, a “topnicima”, koji su rekorderi ovog natjecanja s 13 naslova, ovo će biti 21. finale. Londonska momčad će, prema svemu sudeći, osigurati nastup u Europi samo ako osvoji FA Cup.

U drugom polufinalu u nedjelju igraju Manchester United i Chelsea.

