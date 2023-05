SJAJNE VIJESTI ZA LUKU MODRIĆA! Spreman novi ugovor s Realom i nastup u finalu Kupa kralja

Saga kapetana hrvatske nogometne reprezentacije i jednog od ključnih igrača Reala iz Madrida Luke Modrića, ipak će na kraju imati sretan kraj za navijače kraljevskog kluba i to na dva fronta.

Podsjetimo, Luka se ozlijedio na utakmici protiv Girone, zadobio je snažan udarac u lijevi bedreni mišić, a prve prognoze predviđale su dva tjedna pauze za Modrića.

Kako je veznjak Reala žarko želio zaigrati u finalu Kupa kralja i polufinalu Lige prvaka, podvrgao se tretmanu u Beogradu kod doktorice Kovačević, što je na kraju izgleda urodilo plodom.

“Osjeća se dobro pa će biti u momčadi. Dojmovi s jučerašnjeg treninga su dobri, vidjet ćemo kakvi će biti nakon večerašnjeg treninga”, izjavio je Ancelotti, koji je napomenu kako Luka neće igrati ako se ne osjeća 100 posto spremnim.

Novi ugovor

Još jedna sjajna vijest za Luku Modrića je kako je sve dogovorio s Realom iz Madrida oko novog ugovora, tako da će kapetan Vatrenih provesti još jednu sezonu u Los Blancosima.

🚨🌕| BREAKING: Luka Modric has reached full AGREEMENT with Real Madrid to renew. @relevo #rmalive ✍️ pic.twitter.com/mcXHk5IjPu

— Madrid Zone (@theMadridZone) May 5, 2023