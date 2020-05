Sjajne vijesti za ljubitelje NBA lige: Evo kad bi se liga mogla nastaviti i kakvo se nudi rješenje

Iz ureda NBA u subotu su potvrdili da vode pregovore s kompanijom Walt Disney o nastavku prekinute sezone u tom kompleksu, a natjecanje bi trebalo započeti krajem sprnja.

Nastavak natjecanja bi se odigravao na jednom mjestu, u Disneyjevom ESPN Wide World of Sports kompleksu u Orlandu, gdje bi sve momčadi bile smještene, trenirale i igrale utakmice.

“Naš prioritet je i dalje zdravlje i sigurnost svih uključenih pa sa stručnjacima za javno zdravlje i vladinim službenicima pripremamo opsežna pravila koja će osiguravati da se primjenjuju prikladni medicinski protokoli i mjere zaštite”, rekao je glasnogovornik NBA Mike Bass.

Prema napisima američkih medija NBA liga je još u petak poslala svim vodećim ljudima klubova upitnik s nizom mogućih opcija za nastavak sezone.

Prva ponuđena opcija je bila nastavak sezone odigravanjem dijela odgođenih utakmica osnovnog dijela sezone, tako da svi klubovi odigraju između 72 i 76 od predviđene 82 utakmice. Prije prekida koji je nastupio 11. ožujka, klubovi su odigrali između 63 i 67 utakmica.

Druga predložena opcija je bila da se odmah krene u doigravanje sa 16 momčadi, u uobičajenom formatu da se od prvog kruga igra na četiri pobjede.

Treća opcija je uključivala modificirano doigravanje s nekoliko verzija što se tiče broja uključenih momčadi. Predložena su dva modela prije početka ‘playoffa’: prvi je s odigravanjem kvalifikacijskog turnira, a drugi je uključivao igranje po skupinama umjesto klasničnog prvog kruga doigravanja.

Četvrta opcija se odnosila na trajanje nastavka prekinute sezone, a generalnim menadžerima su bile ponuđene opcije od završetka do prvog ponedjeljka u rujnu pa sve do 1. studenoga.

Upravno vijeće NBA lige bi trebalo raspravljati o ovim prijedlozima na sljedećem sastanku koji je predviđen za 29. svibnja.

The following is a statement from NBA Chief Communications Officer Mike Bass: pic.twitter.com/8gfK5iVXs8

— NBA (@NBA) May 23, 2020