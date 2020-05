Sjajne vijesti s Otoka: Nogomet se vraća 17. lipnja i odmah se igra veliki derbi!

Britanska nacionalna radiotelevizija BBC objavila je kako će se natjecanje u prvoj engleskoj nogometnoj ligi nastaviti 17. lipnja utakmicama Aston Villa – Sheffield United i Manchester City – Arsenal, dok će se prvo kompletno kolo nastavka odigrati vikend nakon toga, odnosno od 19. do 21. lipnja.

BBC navodi kako je sastanak svih 20 premierligaških klubova još uvijek u tijeku, ali kako je jasno da su se svi načelno dogovorili o terminu nastavka.

Premier liga prekinuta je 13. ožujka zbog pandemije koronavirusa, a dosada je odigrano 29. kola nakon kojih je Liverpool uvjerljivo vodeći sa 25 bodova ispred drugog Manchester Cityja.

Sve preostale 92 utakmice ove sezone igrat će se bez gledatelja.

Dosada je provedeno 2752 testova na koronavirus među igračima i članovima stručnih stožera engleskih prvoligaša, a 12 je osoba bilo pozitivno.

Svii igrači i osoblje klubova bit će testirano dva puta tjedno, a svatko tko bude pozitivan na koronavirus morat će u jednotjednu samoizolaciju.

