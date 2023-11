Sjajna vijest za navijače Hajduka, slavni novinar se pohvalio ekskluzivom s Poljuda

Popularni transfer guru Fabrizio Romano pohvalio se viješću iz Splita, konkretno s Poljuda. Tako je na svom profilu na društvenoj mreži X otkrio informaciju o jednom od najboljih igrača Hajduka Rokasu Pukštasu.

“Talentirani veznjak Rokas Pukštas pristao je na potpisivanje novog dugoročnog ugovora s Hajdukom. Dogovor je postignut do lipnja 2027. godine i bit će potpisan i potvrđen uskoro”, napisao je Romano i dodao:

“Mnogi europski klubovi prate Pukštasa, igrača kojeg treba pratiti u konkurenciji za američku reprezentaciju na SP-u 2026. godine.”

⭐️🇺🇸 Excl: talented midfielder Rokas Pukštas (2004) has agreed to sign new long term deal at Hajduk Split.

Agreement reached until June 2027, it will be signed and sealed soon.

Many European clubs are monitoring Pukštas who’s one to watch for USMNT future 2026 squad. pic.twitter.com/ypPotBLdT3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2023