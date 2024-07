Situacija koja je Đokovića ostavila u potpunoj nevjerici: ‘Nikad nisam bio u ovoj poziciji’

Novak Đoković i Carlos Alcaraz igrat će i drugu godinu zaredom veliki finale u Wimbledonu. Alcaraz je na putu do finala u petak savladao Rusa Danila Medvjedeva 6-7 (1), 6-3, 6-4, 6-4 za dva sata i 55 minuta borbe, dok je Đoković izborio finale pobjedom protiv Talijana Lorenza Musettija 6-4, 7-6(2), 6-4 za dva sata i 48 minuta.

Za 21-godišnjeg Alcaraza ovo je četvrto finale na Grand Slam turnirima, a u dosadašnja tri je izašao kao pobjednik, na US Openu 2022., u Wimbledonu 2023. i u Roland Garrosu ove godine.

Za 37-godišnjeg Đokovića nastup u nedjeljnom finalu bit će deseti meč za trofej u All England Clubu, koji je osvajao sedam puta i njegova nova prilika da se domogne apsolutnog rekorda od 25 pojedinačnih Grand Slam naslova.

Nevjerica srpskog tenisača

U meču protiv Musettija publika je ponovno bila na strani Đokovićevog protivnika, ali je srpski tenisač imao podršku svoje navijačke skupine s interneta po imenu ‘Nolefam’. Zanimljiva je bila Đokovićeva reakcija kada su mu iz srpskih medija rekli da se jedna članica koja ga je bodrila trebala poroditi u četvrtak.

“Trebala je roditi u četvrtak na stadionu?”, pitao je Đoković uz smijeh i nevjericu srpske medije. “Iskreno, nisam nikad bio u ovoj poziciji da dam prijedlog za ime. Malo je previše, ali ovim se putem želim zahvaliti gospođi što dolazi u svojim najvažnijim danima i podržava me. Imponira mi to. Zahvalan sam na toj podršci”, rekao je Đoković.

“Maloprije sam imao interakciju sa članovima Nolefama koji su ostali, hvala im od srca. Oni čekaju satima poslije meča da ja sve završim, uvijek su tu za mene. Čak niti ne traže sliku ili potpis, nego mi samo žele poželjeti laku noć. To su ljudi koji su odabrali dane, mjesece ili godine svog života provesti uz mene. Moram se stalno podsjećati da to nije nešto normalno. Čovjek to treba osvijestiti: ‘Ej, imaš ljude koji su posvetili svoj život, svoju energiju tebi i mole se da pobijediš. Ja im se trudim uzvratiti pobjedama i kartama da gledaju mečeve. Zato velika im zahvalnost od mene”, dodao je srpski tenisač.