SINOĆ JE UŠAO U LEGENDU: Centar Philadelphije uz bok Wiltu Chamberlainu i Iversonu

Autor: GIŠ

Joel Embiid je u pobjedi svoje Philadelphije nad Chicagom 112:105 ostvario nevjerojatan učinak koji će ga zauvijek ostaviti u povijesnim knjigama Philadelphije 76-ersa. Jedan od najboljih centara NBA-a zabio je 50 poena, dodao 17 skokova, 5 dodavanja, 2 ukradene lopte i 4 blokade za samo 35 minuta igre.

Embiid je postao prvi košarkaš 76-ersa koji je odigrao utakmicu s 50 poena još od Allena Iversona 2005.

Joel Embiid is the first Sixers player with a 50-Pt game since Allen Iverson in 2005 🔔🙌 pic.twitter.com/0fyMgHv7p4 — ESPN (@espn) February 20, 2021









Joel s našao uz bok s još jednom legendom NBA-a i 76-ersa Wiltom Chamberlainom, te je postao prvi igrač 76-ersa koji je imao najmanje 50 poena, 15 skokova i 5 dodavanja još tamo od davne 1968 godine.

Joel Embiid tonight: 50 PTS (career-high)

17 REB

5 AST

2 STL

4 BLK





He is the first Sixer with a 50/15/5 game since Wilt Chamberlain in 1968. pic.twitter.com/mUn4TK52Ix — StatMuse (@statmuse) February 20, 2021

“Reći ću svojoj djeci jednog dana da sam igrao s Joelom Embiidom”, rekao je njegov suigrač Harris koji je postigao 22 poena i dodao:









“Kad će me pitati tko je najbolji igrač s kojim sam ikad igrao, reći ću Joel Embiid. Čast mi je biti s njim na parketu”, nije susprezao pohvale za kolegu Harris, prenosi ESPN.

Embiid, jedan je od kandidat za MVP nagradu, a nakon utakmice je izjavio:

“Osjećam se kao da se utakmica usporila, kao da se sporije igra”, izjavio je Embiid pa nastavio:

“Reći ću da jedina razlika ove godine u odnosu na prošlu godinu nije toliko u treniranju, već u tome što sam spreman samo dominirati svake minute kad sam na parketu. Prošle godine sam prolazio kroz teško vrijeme, ali sad je sve ok. A onda također pomažu i potezi koje je novi predsjednik košarkaških operacija Daryl Morey donio u klub.”

Embiid koji ove sezone ima prosjek od 30,5 poena, 11 skokova i 3,5 asistencije rekao je kako može ovako igrati stalno:

“Ali kao što sam rekao, nije stvar u treniranju, već u tome što sam promijenio pristup i svoj način igre i spreman samo tako igrati svake noći” i nadodao:

“Ako ćete me udvajati, pronaći ću put do linije slobodnih bacanja ili ću završiti pod košem. Dakle, teško je zaustaviti me kad imate toliko toga za ponuditi. Puno sam toga dodao u svoju igru ​​i to je dobro funkcioniralo”, rekao je Joel Embiid.